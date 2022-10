María Daniela Illanes es una mujer de 34 años que sobrevivió al cáncer de mama. Luego de estar un año con el tratamiento, salió adelante y decidió que le sacaran la mama afectada. Actualmente, ayuda a otras mujeres que luchan día a día contra esta enfermedad y además de eso escribió un libro. Illanes habló con DIARIO HUARPE para contar cómo fue su historia de lucha y superación.

El diagnóstico fue en abril del 2020 y la detección del bulto en la mama fue en un día común y corriente cuando Daniela se encontraba haciendo abdominales. Entonces sintió el primer dolor que marcó el resto de su vida.

“Lo primero que hice fue tocarme y lo que noté fue una piedra compacta que cubría toda la mama. Fue ahí cuando me asusté y le pedí a mi madre que me tocara para ver si sentía lo mismo que yo. Entre medio del susto y del dolor, corrimos al Hospital Marcial Quiroga donde me hicieron los estudios correspondientes. Antes de que terminaran todos los estudios, los médicos ya me dieron por sentado que se trataba de algo maligno”, recordó.

Finalmente, cuando le hicieron la biopsia le diagnosticaron cáncer de mama en grado 3 lo que significa que sus células y su tejido eran anormales y preocupantes, ya que posiblemente se desplazarían a varios grados linfáticos cercanos.

De inmediato, la derivaron al Servicio de Oncología donde los médicos le dijeron que sería necesario realizar ocho quimioterapias para lograr reducir el tumor y además uno de los objetivos principales era que una vez que el cáncer desapareciera, Daniela no tuviera que perder su pecho.

“Casi finalizando la mitad del tratamiento ya no había indicios del tumor. Sin embargo, terminé el tratamiento a pesar de que todos me decían que no era necesario”, dijo.

Para asegurarse de que el tumor no haya producido metástasis le extirparon 13 ganglios de la mano derecha, también le realizaron una incisión en la mama para corroborar que no quedó nada. La siguiente decisión de los médicos fue que Daniela realizara radioterapia, a lo que esta se negó, ya que es igual o más invasivo que la quimioterapia.

“Mi cuerpo para esa altura y luego de más de medio año de quimioterapia, no quería pasar por algo parecido, así que consulté con mi oncóloga y decidí que me sacaran la mama porque sería lo más adecuado para mi salud” agregó. “No me sentí mal con mi cuerpo cuando me extirparon mi pecho, lo único que quería era estar viva. Me sentí muy mal cuando comencé a perder mi pelo a raíz de la quimio, no me podía ver en el espejo cuando me quedé pelada, así que lo tapaba, fue muy traumático”.

Había días en los que Daniela quería bajar los brazos, pero la familia, especialmente su papá, la acompañó y le dio apoyo incondicional durante todo el tratamiento. También se acercó a lo que son las terapias alternativas complementarias y a la religión, todo eso fue un soporte en sus peores días.

Toda esta lucha motivó a Illanes para compartir su historia, entonces le dio nacimiento a su libro llamado “El cáncer desde lo holístico” en el que comparte su historia, su forma de vivir luego del cáncer, las emociones, todo lo que callan los pacientes y muchos otros temas para las personas que estén dispuestas a un cambio de vida, no sólo es para quienes tengan cáncer.

Esto fue clave para ella, ya que se dio cuenta de que el apoyo durante una situación así es esencial. Fue así como en la mitad del tratamiento creó un grupo de WhatsApp llamado "Cáncer de Mama Internacional", en el que 113 mujeres de toda Latinoamérica participan y se brindan apoyo e información, entre otras cosas para poder ayudar.

Además, creó un grupo en la provincia llamado "Cáncer de mama San Juan" donde también comparte publicaciones con tips, música y otros métodos para que las mujeres que luchan cada día no se sientan solas. En la última semana, contó su testimonio en la maratón por la prevención del cáncer.

Prevención contra el cáncer de mama

Se recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años a todas aquellas personas asintomáticas con estudios clínicos normales.

En las pacientes con antecedentes de cáncer de mama en familiares de 1° grado (madre, hermana) se recomienda realizarla 10 años antes de la edad de detección del cáncer del familiar más cercano.

Los chequeos no evitan la aparición del cáncer, pero disminuyen las probabilidades de consecuencias graves para la salud por eso es tan importante realizarlos.