María Eugenia Bielsa dijo que hubo "falta de sensibilidad" en políticas de vivienda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, afirmó hoy que hubo "falta de sensibilidad" en políticas de vivienda durante el macrismo y destacó que en esta etapa "hay mucho para hacer todos juntos", en referencia al sector público, privado y organizaciones de la comunidad.



"Hay mucho para hacer y hay mucho para hacer todos juntos: el sector público, las organizaciones de la comunidad y el sector privado. En esa dirección está avanzando el país", sostuvo la funcionaria.



En diálogo con Radio 10, Bielsa advirtió que "hay más de 11.000 viviendas que quedaron terminadas sobre el final de la gestión de Cristina Fernández y que no fueron entregadas", y aseguró que en este primera etapa terminarán esa tarea.



Del mismo modo, señaló que "hay más de 8 mil lotes con servicios en donde podrían haber empezado a construir viviendas".



Bielsa indicó que de esas viviendas "muchas estaban adjudicadas" y "en otras hay que hacer los sorteos", pero que en general no se entregaron porque faltaban trámites o conseguir permisos con el intendente o el Concejo Deliberante del distrito.



"Se podría haber hecho solamente con voluntad política", opinó Bielsa.



En este punto la funcionaria remarcó que "la capacidad dinamizadora de la construcción en el empleo y la economía son magníficas" y consideró que no se avanzó porque hubo "falta de sensibilidad" en la gestión anterior.



La ministra además citó palabras del dirigente social Juan Grabois respecto a la necesidad que tiene toda familia de una vivienda, y dijo que esta gestión podrá en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares elaborado por la administración anterior.



"Desarrollo territorial quiere decir pensar las políticas de hábitat en una política integral. Y en lugar de que las poblaciones vengan al conurbano en búsqueda de lo que no les damos en el resto del territorio, llevar al resto del territorio lo que es necesario", enfatizó.



En ese sentido dijo que habrá dos líneas de acción, una para sectores medios y otra "para sectores que hoy necesitan del apoyo del Estado".