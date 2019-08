Mariana Nannis con Susana Giménez: “Vine a rescatar a mi marido de la prostitución y la drogadicción”

La esposa del “Pájaro” no se guardó nada y fue explosiva a la hora de hablar frente a los micrófonos en el programa de Susana Giménez: “Vine a rescatar a mi marido de la prostitución y la drogadicción”.

Antes que la Mariana Nannis visite el programa de Susana Giménez, el ex futbolista sorprendió al solicitar una “pericia psiquiátrica” para Nannis, de forma “urgente”. “No esta en su sano juicio”, aseguró en un mensaje que difundió en sus redes sociales.

Una pericia psiquiátrica de Mariana URGENTE, ya que no esta en su sano juicio.

Más que por mi, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. Si bien no es lo que quería hacer pero creo que es mi deber. (1) — Claudio P. Caniggia (@caniggiaclaudio) August 25, 2019

En la entrevista con Susana Giménez, la mujer de Caniggia arrancó con su habitual verborragia y elocuencia. “Mi marido tiene un problema de adicciones, vine a buscarlo, esto ya pasó varias veces. Nunca lo engañé y siempre fui fiel como una estúpida”, detalló.

Con el correr de los minutos, la conductora continuó indagando en los bienes de la familia Caniggia y de sus 30 años juntos como pareja.

Nannis volvió a repetir: “Vine a rescatar a mi marido del mal que le están haciendo. Tiene una adicción. Varias veces fue violento conmigo -mostró fotos de golpes en su rostro- y sé también que pasé a ser una molestia para él, porque una esposa no sale de noche, no se droga y no toma alcohol”.

Y continúo diciendo: “lo voy a sacar de ese entorno que es un desastre. En este momento no sé donde está. No me manda plata ni para darle de comer a mis perros. Encima fue el cumpleaños de mis mellizos y ni siquiera les regaló un perfume. Está gastando la plata de nuestra familia con esa prostituta”, expresó y agregó “con Alexander no habla pero con Charlotte si. Mi hijo no quiere hablar con su padre por esta situación”.

Por último, Mariana recalcó que “siempre protegí a mi familia, a Claudio lo interné dos veces por drogadicción y una vez se escapó y otro lo amenacé con que me iba a divorciar“. Asimismo, le presentó a Susana en vivo, las pruebas de las internaciones en España por un programa de rehabilitación. “Pero evidentemente no se curó y siguió con sus viajes y las fiestas con su maneger“, concluyó.

