Maribel Aguirre, una vida arriba de la bicicleta

Maribel Aguirre nació el 15 de mayo de 1999, prácticamente arriba de una bicicleta. A los 5 años se subió por primera vez a una y empezó a correr con el apoyo de la familia. La juvenil sanjuanina tiene ya un gran presente y una gran proyección nacional e internacional.

Aguirre sumó muy buenos resultados a su carrera deportiva. Es múltiple campeona argentina y tuvo destacadas actuaciones a nivel sudamericano. En esta oportunidad, le contó a DIARIO HUARPE desde sus comienzos hasta la actualidad.

¿A qué edad comenzaste a practicar ciclismo y dónde?

- Antes de cumplir los 5 años comencé a practicar ciclismo, recuerdo que fue en el Velódromo de Rawson en una bicicleta de juguete que tenía y, como mi papá corría en bici, le pedí que me llevara a la escuelita de ciclismo. Ahí me gustó y al poco tiempo una familia amiga que tenía a su hijo corriendo me prestó su bici de carrera, y con tan sólo dos meses pedaleando corrí mi primer campeonato argentino. Fue en la categoría Infanto Juvenil en el viejo Velódromo Vicente Alejo Chancay.

¿Es una ventaja tener una familia que practica y ama el ciclismo?

- Es una clara ventaja porque entienden mucho más del tema y te apoyan muchísimo con respecto a alguien que por ahí no está involucrado en el ciclismo. La única pasión en mi casa es el ciclismo y, por ende, todo se hace con mucho amor y más sacrificio.

¿Cuáles son tus logros deportivos desde chica hasta ahora?

- Gracias a Dios el éxito deportivo me viene acompañando desde chica. Hubo resultados que costaron más que otros, pero todos son satisfactorios. Gané dos campeonatos Infanto Juveniles cuando corría en juveniles, Campeonatos Argentinos Juveniles gané alrededor de 10. Además, en Elite tengo las otras seis medallas como la de bronce que gané en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018, la Medalla de Bronce en el Omnium en Pista también en Cochabamba en el 2019. También tuve la oportunidad de participar en mundiales de Pista y de Ruta.

¿Cómo llevaste adelante los entrenamientos durante la cuarentena?

- Al principio de la cuarentena, allá por marzo, la llevé bastante bien. La vi como algo productivo en mí porque venía de una enfermedad, entonces aproveché el tiempo para dedicarme a cosas que me costaban mucho y fue muy productivo en la parte física. Después, cuando volvimos a Fase 1, no tenía las mismas ganas de entrenar en casa como lo venía haciendo afuera, pero lo pude sobrellevar para poder mantener lo que había ganado en los meses anteriores.

¿Extrañas las competencias oficiales?

- Sí, se extraña mucho la competencia después de estar tanto tiempo sin correr, son muchas las ansias por volver subirme a la bici a correr y ojalá sea pronto.

¿Qué significa para vos vestir los colores de la Selección Argentina?

- Es un gran orgullo, pero a la vez es una gran responsabilidad porque sabés que llevás el nombre de tu país en tu espalda y tenés que dejar todo arriba de la bici.

¿Estuviste cerca de ir a correr a Europa, o tenés chances todavía de irte?

- Estuve a un mes de poder irme y ocurrió lo de la pandemia que me imposibilitó poder viajar este año para hacer esa prueba por tres meses que iba a hacer, pero gracias a Dios quedó un contacto y posiblemente podamos estar el próximo año haciendo la temporada completa en Europa.

¿Te queda algún sueño por cumplir como ciclista y cuál sería?

- Tengo muchos sueños por cumplir, uno de los principales es correr en Europa para algún equipo. Otro sueño es poder correr un Juego Olímpico con la Selección, que si todo va bien y se puede voy a hacer un ciclo para los Juegos Olímpicos 2024, ese es uno de los mayores sueños que tengo.