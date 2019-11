Martín Lousteau: "Se abre una etapa con una bipolaridad bastante más equilibrada"

El diputado y electo senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau sostuvo que las elecciones definieron escenario político "con una bipolaridad bastante más equilibrada de lo que algunos sospechaban" y afirmó que el frente oficialista "es un espacio que no tiene dueño".



De cara a un futuro que volverá a tener al peronismo y a sus aliados en el Poder Ejecutivo, Lousteau convocó a los partidos que conforman de Juntos por el Cambio a "consolidar una coalición plural que le dé al sistema político una alternancia definitiva" y a debatir internamente "a qué sector queremos representar".



"Yo creo que (Juntos por el Cambio) es un espacio que no tiene dueño. No tenía dueños en 2015, ni en 2017, y mucho menos ahora. Eso todavía se va a marcar más a través del tiempo", afirmó Lousteau en una entrevista publicada hoy por Clarín.



Según el economista, el frente político que integra "es un espacio colectivo y tenemos en cuenta las opiniones de todos, y sobretodo de aquellos que tienen validación popular", pero que la del presidente Mauricio Macri "va a ser una más".



"La ciudadanía quiere construir la posibilidad de una alternancia definitiva en la Argentina. Y tener por distintas vías una suerte de reaseguro de que no exista abuso de poder. Se abre una etapa diferente, con una bipolaridad bastante más equilibrada de lo que algunos sospechaban", afirmó Lousteau.



Consultado por la disputa de poder y de liderazgo dentro de su propio partido, la UCR, el ex ministro de Economía manifestó que "una parte del radicalismo quiere seguir estando cómoda en la oposición".



"Vamos a discutirlo colectivamente", anticipó Lousteau, para quien es "muy importante un debate interno acerca de qué queremos representar, y a partir de eso cómo utilizamos los lugares institucionales".



"Es una discusión distinta de aquellos que están contando porotos para ver si tienen un cargo", fustigó el dirigente radical.



Respecto de la posición ideológica en la que quedó alineado Juntos por el Cambio, más próxima a la centro-derecha, dijo que "esa es una gran discusión" y que, en realidad, él aspira a una "socialdemocracia", que definió como "un espacio no populista que aborde las urgencias desde una perspectiva rigurosa, estructural".



"Hay muchos que estamos ahí. Hay algunos que están a nuestra derecha. Lo que a ninguno nos parece es que la solución sea el populismo", dijo Lousteau.



Por último, criticó al peronismo por tener "una cultura de apropiación del Estado", algo que sostuvo no haber visto durante los últimos cuatro años, a pesar de que "hay decisiones de este gobierno que están judicializadas y las critiqué en su momento".