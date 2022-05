Martina, la joven que con apenas 16 años arrancó un emprendimiento que hoy es furor

Martina Falcón tiene 18 años y hace poco más de dos años comenzó con su emprendimiento llamado “Eros Lencería”, en el que realiza ropa interior a medida con previo pedido. ¿Su lema? Que las personas no se acomoden a la lencería, sino que la lencería se acomode a las personas. La joven emprendedora pasó este lunes por Yo Te Invito, junto a Ana Paula Zabala, y contó cómo fue que decidió comenzar con esta iniciativa.

La joven arrancó con su emprendimiento en plena cuarentena, cuando apenas tenía 16 años. “Nunca había hecho nada con respecto a la lencería ni a la indumentaria, pero un día vi el curso por internet y lo compre”, comentó.

Foto: DIARIO HUARPE.

En aquel momento, la mamá de Martina había comprado una máquina de coser, situación que la emprendedora aprovechó poniendo a prueba lo aprendido en aquel curso. Para complementar su práctica, pudo comprar también los moldes para hacer con precisión cada una de las prendas.

Fue así que inició su emprendimiento, aunque al principio no vendía a todo el público. “Empecé con mis amigas y las amigas de mi mamá, hasta que un día dije ‘¿por qué no arriesgarme?’ y a los seis meses abrí una cuenta en Instagram”. Su usuario es @eroslenceria_.

Martina asegura que sus primeros pasos no fueron fáciles, porque para vender a todo el público debía aprender muchas cosas. Sin embargo, con el correr de los días, más y más personas empezaron a interesarse por su producto.

Foto: DIARIO HUARPE.

“Los corpiños son parte del outfit y la gente cada vez se interesa más en eso. Me escriben muchas chicas para pedirme modelos específicos y hasta algunas me dan sus telas y me preguntan si puedo hacerle corpiños especializados”.