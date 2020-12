Martinazzo por el procesamiento de Cáceres: “Hay Justicia, se sabe la verdad”

“Me enteré y lloramos con mi hija. No es alegría, es un sentimiento raro, de alivio y de decir ‘por suerte hay Justicia, se sabe la verdad”, así resumió Gimena Martinazzo cómo vive el procesamiento de Eduardo Cáceres . La ex candidata a intendenta de Rawson habló con DIARIO HUARPE poco después de que el juez del Cuarto Correccional Federico Rodríguez decidiera que hay pruebas suficientes para seguir investigando al diputado Nacional por violencia de género.

Todavía emocionada, Martinazzo dijo que el procesamiento “era lo que estábamos buscando (con su abogada Paola Ibáñez) porque las pruebas daban para eso”. Incluso aseguró que tenían preparados más elementos para sumar en la causa pero que esto no hizo falta para que dictaran este paso judicial.

La ex funcionaria dijo que en las próximas etapas seguirán sumando más pruebas. “Esto recién empieza, lo tenemos en claro, ahora empezamos con el juicio donde vamos a aportar más cosas y testigos. Van a volver a escanear el teléfono, hay testigos y más chats con otras personas. Hay un montón de cosas más”, adelantó. Durante las últimas semanas asegura que estuvo intentando no hablar con las personas que podían ser llamadas por la Justicia para que no se vean comprometidos a la hora de dar sus versiones.

Otro motivo de alivio de Martinazzo fue la celeridad con la que se dieron estos primeros pasos en Tribunales. “Yo tenía miedo de que no hubiera Justicia, pero se han portado muy bien conmigo, tanto el juez, los fiscales como los policías”, contó. Asegura que mucho de este miedo fue motivado por cosas que le decía Cáceres, por la violencia psicológica.

Hasta el momento el juez tuvo en cuenta las declaraciones tanto de Martinazzo como de Cáceres y el testimonio de los peritos tanto psicológicos como técnicos. Esto último es uno de los puntos que le da más confianza a la denunciante: “son peritos técnicos que desde su especialidad dicen ‘sí, esto es cierto”.

Hay una sola prueba que tanto ella como sus abogados quieren no utilizar: el testimonio de sus hijos. Es que la más grande, una adolescente, ya tuvo que dar su versión de los hechos en el ANIVI y es una protagonista fundamental en la historia porque fue quien convenció a Martinazzo de ir a la Justicia. Pero para ella, lo mejor sería poder resguardarlos en las próximas etapas judiciales. El día en el que realizó la denuncia, la adolescente fue quien que le dijo “o denunciás vos o denuncio yo”. Por eso, este miércoles 16 de diciembre fue con ella con quien celebró el procesamiento con un abrazo entre lágrimas.