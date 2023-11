Más complicado aún: la exesposa de Dani Alves lo liquidó tras ser acusado de abuso

La situación legal de Dani Alves se complica aún más, ya que se encuentra recluido en prisión a la espera del juicio por el delito de agresión sexual con acceso carnal. Mientras enfrenta estas acusaciones, su expareja, Dinorah Santana, madre de sus hijos, ha denunciado que los abogados del brasileño la utilizaron a ella y a sus niños como estrategia para obtener la libertad condicional del futbolista y limpiar su imagen.

"Fue el 6 de mayo cuando entré con los niños a prisión la última vez que lo vi. No me ha llamado más, desapareció. Pero no me importa ni me interesa. Eso me hizo dar cuenta que nos utilizó cuando estaba pidiendo la salida de prisión. Nos utilizó desde que llegamos y luego nos ignoró completamente, pero más a sus hijos", fue lo que comenzó diciendo Dinorah, en diálogo con el programa Fiesta del canal Telecinco, de España.

Publicidad

Luego, la exesposa de Dani Alves sostuvo: "Yo sabía lo que debía decir cuando llegara al aeropuerto y cuando salía de la cárcel con los niños (a la prensa). Estaba en un grupo de WhatsApp en el que había gente de prensa y abogados. Ellos me decían lo que yo tenía que decir. Me aprendí todo lo que tenía que decir, eso surgió de la defensa porque su mujer estaba muy dolida por la infidelidad y lo quería dejar. Nadie lo podía defender y, ¿quién lo iba a defender? Su familia".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Siguen los problemas para Dani Alves

"Él ya no tenía credibilidad. Entonces, Dinorah lo defiende", agregó después. Sobre su condición de salud en la actualidad y lo que opina de Dani Alves y el caso que ha conmocionado al mundo, Dinorah aportó: "Estoy con medicación y para mí, él ya ha muerto. Lo que quiero es que me deje a mí y a los niños en paz. Que arregle su vida y cuanto antes que salga de la cárcel, mejor vivirán mis hijos. Imaginarse que su padre puede ser un violador no es nada fácil".

Tras haber creído las palabras de Dani Alves y verlo como inocente, la mujer en cuestión dejó en claro que ya no opina lo mismo. "Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…’. Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido".