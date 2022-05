Más complicado: Filtran los detalles que podrían dejar preso a Sebastián Villa

El futbolista de Boca Juniors, el colombiano Sebastián Villa, atraviesa momentos más que complejos en estos días. Luego de la última denuncia en su contra, la que fue por abuso sexual e intento de homicidio, filtraron más detalles de la acusación y, en estas horas, es furor en las redes sociales. El futbolista que milita en el Xeneize podría acabar de mala manera, mientras se espera el avance de la justicia en el caso.

"Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa. Estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky. Yo me retiré, después mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa", fue lo que dijo una joven que fue de testigo de la víctima ante la Justicia. En su declaración, indicó que volvió, pero una persona de seguridad no le abrió la puerta, momento en el que su amiga no le contestaba el celular, ya que, según aclaró, el futbolista "se lo había sacado".

"Villa le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos. Decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir. Cuando fue al médico la llamaron los amigos de Sebastián y le preguntaron si necesitaba medicamentos y con cuánto dinero se solucionaba eso", comunicó después la joven en su declaración ante la fiscal González.

¿Qué sucederá con Sebastián Villa?

Por otra parte, mencionó que un amigo del futbolista, llamado Félix Benítez, le quiso dar en un bar un sobre con "cinco mil dólares", cosa que la víctima terminó regresándole al día siguiente. Por otra parte, aseguró que existen videos y audios de esa noche, los que logró guardar antes que "le agarraran el celular y le borraran todo". En la casa del country también estaba un hombre apodado Vikingo, el que asegura que es “seguridad” de un bar de Palermo.

Por último, siendo un mayor problema para Villa, esa declaración coincide con la que también brindaron en la fiscalía dos de los hermanos de la víctima, los que confirmaron que luego el hecho la vieron "mal, con la cara llorosa y deprimida". “Le noté la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, expresó el hermano mayor.