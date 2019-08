Más de 30 mil estatales recibirán $2.000 en devolución por Aportes Personales

Luego de perder las PASO el presidente Mauricio Macri lanzó una batería de medidas para morigerar el impacto de la devaluación en el sector asalariado y en San Juan esto beneficiará a la totalidad de los empleados públicos. La devolución de $2.000 en concepto de Aportes Personales alcanzará al 75% de los estatales, esto quiere decir a más de 30 mil. Mientras que el reintegro por los nuevos topes de Ganancias al restante 25%, lo que significa 10 mil agentes. El sueldo, con el aumento del 2,8% correspondiente para el mes en curso, estará acreditado en los cajeros el próximo lunes como medida excepcional, según informaron desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Los trabajadores en relación de dependencia, como los estatales sanjuaninos (la medida también alcanza a los privados), no pagarán sus Aportes Jubilatorios Personales (11% del sueldo bruto) durante agosto y septiembre, con un tope para el beneficio de $2.000 por mes. Desde San Juan, la secretaria de Hacienda, Marisa López (foto), le adelantó a DIARIO HUARPE que “esto lo cobrarán todos aquellos agentes públicos que tengan una remuneración bruta que no supere los $60 mil mensuales”. En el mismo sentido añadió que por este concepto la provincia no tendrá que sacar dinero de sus arcas, ya que la liquidación de aportes se hace una vez pagado los salarios.

En cuanto a la aplicación de los nuevos mínimos no imponibles para el Impuesto a las Ganancias, la funcionaria explicó sobre el reintegro que “se hará efectivo en dos cuotas, agosto y septiembre, pero con esta nueva tabla de mínimos no imponibles seguramente se generará un nuevo pago del impuesto con el sueldo de noviembre”. En San Juan son alrededor de 10 mil los estatales que pagan Ganancias y por la medida de Macri recibirán una devolución, por lo pagado desde enero, que rondaría los $10 mil.

El nuevo mínimo no imponible del salario bruto a partir del que se paga el impuesto quedó en $55.376 para un trabajador soltero y en $70.274 para un trabajador con cónyuge y dos hijos.

López contó también que los fondos para afrontar el pago de esta devolución saldrán de la provincia, pero al mismo tiempo generará “un crédito a favor que se irá deduciendo de futuras liquidaciones que San Juan deberá realizarle a la AFIP”.

Sueldo con aumento

El salario de agosto vendrá con un incremento del 2,8% para los estatales locales tal cual lo acordaron en la última reunión paritaria de junio. En promedio significará una mejora que irá entre $500 y $1.000, según la categoría, y un desembolso para el Estado de $40 millones extras. Con esto, el estatal alcanzará un aumento del 22% en lo que va del año con una inflación que, a julio, ya alcanzó el 25%.

Con este panorama la cláusula gatillo quedará oficializada a mediados del mes próximo, cuando el INDEC anuncie la inflación de agosto que, para consultoras privadas, será cercana al 5%. Una vez superado el 27% acordado con los gremios, el Gobierno, está obligado a poner en marcha la cláusula. Todo indica que estará operativa desde el mes próximo con una suba que rondará el 8%.