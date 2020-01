Más de 300 migrantes aguardan en barcos humanitarios que los autoricen a ingresar a Europa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un total de 301 migrantes rescatados en las últimas horas en aguas del mar Mediterráneo por barcos de diferentes organizaciones humanitarias esperan la autorización para desembarcar en algún puerto, mientras se continúan interceptando embarcaciones precarias.



El buque "Ocean Viking", operado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterránee, lleva a bordo a 223 migrantes salvados en diversas operaciones en aguas internacionales frente a la costa de Libia, el punto de partida de la mayoría de las embarcaciones que parten hacia territorio europeo.



El viernes fueron rescatadas 92 personas, entre ellas 32 menores no acompañados de sus padres -uno es un bebé de seis meses- y cuatro mujeres embarazadas, mientras que en la noche del sábado fueron salvados otras 59 migrantes que viajaban en una precaria embarcación de madera.



El último rescate del "Ocean Viking" tuvo lugar la noche del sábado con la localización de una embarcación "altamente inestable" con otros 72 migrantes, en zona de búsqueda y rescate (SAR) de Malta, informó la agencia de noticias EFE.



Por otro lado, el barco "Alan Kurdi" de la ONG alemana Sea Eye mantiene a bordo a 78 migrantes, el más pequeño de apenas seis meses de edad, y tres de ellos tuvieron que ser atendidos este sábado por mostrar graves señales de deshidratación.



En tanto, las llamadas de auxilio no cesan, tal y como refiere la red "Alarm Phone", que ha alertado de la presencia de pateras en las proximidades de Malta.



Últimamente las naves humanitarias no están teniendo impedimentos para atracar en Italia, después de la salida del gobierno de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y tras la puesta en marcha de un mecanismo de reparto de migrantes entre varios países europeos.



Las llegadas de migrantes a las costas italianas van en aumento y en lo que va de año, hasta el pasado 24 de enero, desembarcaron en puertos del país 774 migrantes, frente a los 155 del mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior.



Salvini, que hasta el pasado agosto era el titular de ese Ministerio, ha criticado la política de acogida de la coalición de gobierno entre el Movimiento Cinco Estrellas, el Partido Demócrata y otras formaciones de izquierda y centro.



"Tengo curiosidad de ver si el Gobierno les permitirá desembarcar o les tendrán 'secuestrados' hasta que se cierren los colegios electorales en Emilia-Romagna y Calabria", dijo.



Así, Salvini deslizó la sospecha de que el Ejecutivo italiano no permitirá el desembarco de nuevos migrantes hasta que no concluyan las elecciones de hoy en las regiones de Emilia-Romagna (norte) y Calabria (sur), donde la centroziquierda lucha por mantener la mayoría.