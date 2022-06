Más de 80 familias de Jockey Club temen por sus puestos de trabajo

En el predio del Jockey Club San Juan las aguas, desde hace algunas semanas, se encuentran completamente divididas entre los representantes de dicho club y la parte encargada de las carreras y los caballos que se encuentran en el lugar. El presidente de la Comisión de Carreras fue desplazado si un motivo aparente y aseguran que peligran los puestos de trabajo de 80 familias que viven gracias a la actividad.

En el terreno donde se encuentra emplazado el hipódromo es el que se encuentra en conflicto, ya que los trabajadores encargados de este sector quedaron sin representación ante la dirección comitiva del club y temen que una mala administración los deje sin trabajo.

En dialogo para DIARIO HUARPE, Fabio Mercado, antiguo presidente de la Comitiva de Carreras, contó que hace una semana atrás recibió un escrito donde se le informaba de su desplazamiento del puesto. “Fui notificado hace una semana y en mi lugar pusieron a una persona empleada del Jockey”.

Fabio Mercado, expresidente de la Comisión de Carreras. Foto: DIARIO HUARPE.

Todo comenzó hace seis meses atrás cuando se hizo una auditoria en la parte donde se desarrollan las carreras y se practica el deporte de equitación. “Cuando se hizo la auditoria, se nos remarcaron unos detalles mínimos que fueron solucionados, pensamos que estaba todo bien”, dijo Mercado.

Para los trabajadores y el exrepresentante toda esta situación, tiene un trasfondo económico, porque es mucho el dinero que se mueve con las carreras. “El 80% de los ingresos económicos del club llegan gracias a nuestra actividad. Ellos quieren poder controlar absolutamente todo, por eso mi desplazo”, marcó Fabián.

En representación de los trabajadores de la disciplina, este medio habló con Oscar Rébora, quien mostró gran descontento no solo con el desplazamiento de su representante sino por la administración de los recursos y el uso de las instalaciones por parte del equipo de rugby. “Lograron un comodato y se apropiaron de todo. Hicieron un club dentro de otro club y son los que mandan en todo”.

Oscar Rebora, trabajador del Jockey Club San Juan. Foto: DIARIO HUARPE.

Destacaron que se sienten perseguidos por parte de la dirección del club y que en más de una oportunidad se pudo ver a un patrullero dentro del predio vigilando sus movimientos. “Se manejan con prepotencia y amenazas, no sería extraño que durante esta nota pase un patrullero“, dijo el trabajador. Desde hace tres días dicen que se sienten en una dictadura.

En cuanto a sus puestos de trabajo, tienen miedo de lo que pueda pasar en un futuro no muy lejano. “Están intentando que esta actividad sea controlada por un gremio que no tiene buena aceptación en ningún hipódromo del país. Si lo manejan ellos, estamos seguros que vamos a perder nuestro trabajo”, indicó Rébora.

Finalmente el ex presidente de la Comisión de Carreras, quien estaba en lugar mostrando apoyo a los trabajadores, dijo que lo único que quiere es que las cosas se hagan bien y sean transparentes. “No me interesa mi puesto, solo quiero que ellos no pierdan su trabajo”, cerró.