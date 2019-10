Más de 940 mil chaqueños eligirán mañana entre diez fórmulas gobernador, diputados e intendentes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Más de 940 mil chaqueños elegirán mañana nuevo gobernador entre diez fórmulas, 16 diputados provinciales e intendentes y concejales en 60 municipios, en unos comicios donde se destaca la intención del intendente de Resistencia y ex mandatario kirchnerista Jorge Capitanich de volver a la gobernación, mientras la UCR intentará dar competencia con la candidatura del legislador Carim Peche. Según datos de la justicia electoral un total de 941.935 electores podrán participar de los comicios, mientras que una eventual segunda vuelta está prevista para el 11 de noviembre, alternativa a la que no se recurre desde 1995. Diez fórmulas electorales competirán mañana para definir a los reemplazantes del gobernador Domingo Peppo y del vicegobernador Daniel Capitanich, hermano del postulante por el oficialismo local. La elección se desarrollará en 3.104 mesas en escuelas de la provincia, mientras en 700 de ellas se utilizará el sistema de boleta voto electrónico. El Frente Chaqueño intentará retener la gobernación con la fórmula integrada por el intendente Jorge Capitanich y la diputada nacional Analía Rach Quiroga, que evidenciaron un marcado alineamiento a nivel nacional con el Frente de Todos, que también es respaldado por Peppo, a quien derrotaron en las primarias. Chaco Somos Todos es la nueva versión de Cambiemos y también la principal coalición opositora que, encabezada por la Unión Cívica Radical, tiene como candidatos a gobernador a los diptuados provinciales Carim Peche y Roy Nikisch. El Frente Integrador propone a Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien fue vicegobernador de Capitanich en sus mandatos de 2007-2011 y 2011-2015, y al médico César Picón como compañero de fórmula. El espacio Consenso Federal, la referencia local de la fuerza que promueve la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, integrado aquí por el Movimiento Libres del Sur y el Partido para el Desarrollo y la Igualdad (PDI) tiene a Carlos Martínez y Víctor Ozuna en la fórmula. El senador nacional Eduardo Aguilar -integrante del Bloque Justicialista- es candidato a gobernador por el Frente por la Educación y el Trabajo con la candidatura a vicegobernador del docente Juan Manuel García. El partido provincial Acción Chaqueña postula como candidatos a gobernador y vicegobernador a Carlos Pacheco y a Analía Bordón, respectivamente, con el propósito de buscar adhesiones con lo que denominan "la defensa de las dos vidas". Una ex fuerza que acompañó al oficialismo, el Partido Socialistas Unidos por el Chaco, postula como candidatos a gobernador de Emerenciano Sena, y como vicegobernadora a Marcela Acuña. El Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) tiene a su histórico referente, Raúl Castells, como postulante a la gobernación, acompañado por Edilio Gómez. El Partido Proyecto Sur -un espacio que estuvo cercano al senador Fernando "Pino" Solanas- inscribió como candidatos para la gobernación a Rubén Levrino y a Ana Enriquez, como aspirante a vicegobernadora. Los chaqueños elegirán, además, 16 diputados provinciales entre 14 listas de candidatos junto a elecciones de intendentes y concejales en 60 de los 69 municipios chaqueños. En las 9 comunas que no tendrán mañana comicios municipales se votará el 10 de noviembre. En el operativo comicial trabajan el Tribunal Electoral, los ministerios provinciales de Gobierno y el de Seguridad, y el correo Andreani. Fuentes gubernamentales dijeron a Télam que había 3.980 policías afectados al operativo por los comicios, mientras hoy y mañana los Registros Civiles estarán abiertos para entregar DNI. La secretaria del Tribunal Electoral, Marcela Centurión Yedro, dijo hoy que se adoptaron medidas que deben permitir votar mañana a los ciudadanos convocados y que la empresa de correos Andreani está distribuyendo las últimas con la custodia policial asignada. La campaña electoral fue apenas perceptible para los ciudadanos, que además mañana por la noche verán divididos sus intereses entre conocer los resultados de los comicios locales y seguir por televisión el debate de los candidatos a presidente de la Nación.