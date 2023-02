Más problemas para Dani Alves: la decisión que tomó su esposa

Luego de la denuncia por supuesto abuso sexual, Dani Alves es tapa de todos los diarios. Desde hace varios días, el jugador brasileño está en el centro de las miradas por un hecho que conmociona al mundo. Mientras aguarda por una decisión sobre el caso en su contra, su esposa tomó una drástica decisión. En estas horas, se dio a conocer que la misma le habría pedido el divorcio por todo lo sucedido.

En el magazine español El Programa de Ana Rosa, periodista del panel Leticia Requejo resaltó lo siguiente sobre lo ocurrido: "Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un ‘vis a vis’ (verlo personalmente) y él dijo que no quería. La abogada de Alves no ha dado una (respuesta)".

Publicidad

Joana, la esposa de Dani Alves, comenzó a vivir un acoso mediático a días de darse a conocer la noticia. "Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", expuso en ese momento.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“¡Eres una hija de p...! Tu marido es un violador”, “Ahora saltas como la rata que eres del barco, que se está hundiendo, pero qué se puede esperar, que eres una p... cualquiera, te sacaron de la prostitución, perra de lo más bajo que eres” o “Yo si fuera tú, me suicidaría y así no sufres, jajaja, que eres un malgasto de piel”, fueron nada más que algunos de los comentarios que le dejaron diferentes personas en las redes sociales.

Palabras de Dani Alves

En cuanto a la situación personal de Dani Alves en prisión, el diario La Vanguardia expresó que el futbolista estaría muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones. "Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", habría dicho el lateral derecho.