Más restricciones: limitan el pago anticipado de importaciones para frenar la salida de dólares

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió modificar hoy el mecanismo por el cual se realizan el pago anticipado de algunas importaciones, los que durante este mes se deberán cursar a partir del despacho a plaza de los bienes.

La medida dispuesta por el Directorio del BCRA se suma a la anunciada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que limitó aún más la operatoria del dólar Bolsa a l establecer un límite de 50 mil nominales semanales para la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera , en el segmento PPT, considerando tanto operaciones MEP como Cable..

Ya cuando se anunciaron las últimas restricciones para mandar dólares al exterior, la CNV y el Banco Central salieron a comunicarlo de manera sucesiva en el mismo día por lo que la comunicación de restricciones en conjunto de esta forma se volvió a repetir.

El Banco Central (BCRA) continuó hoy vendiendo dólares de sus reservas para abastecer a la demanda en la plaza mayorista y mantener el tipo de cambio oficial. Ya en septiembre el saldo deficitario entre compras y ventas en el Mercado de Cambios llegó a los u$s 950 millones.

En particular, la autoridad monetaria vendió hoy u$s 100 millones, por lo cual acumuló un saldo negativo de alrededor de u$s 200 millones durante las tres primeras jornadas de octubre.

Sin embargo, tomando el resultado de la última semana, la pérdida asciende a cerca de u$s 470 millones, aproximadamente.

Las arcas del Central vienen siendo presionadas por varios frentes entre los que figuran las ventas en el mercado oficial pero también en el financiero.

Ya el último balance cambiario de agosto mostró déficit en la cuenta corriente de bienes y servicios por primera vez desde noviembre de 2020, con un alza de las importaciones y la salida de dólares para ahorro y pago de tarjetas, además de una suba en el ítem fletes y seguros.

MÁS EQUILIBRIO EN LAS CUENTAS

La medida del Directorio del BCRA sólo aplica en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado, por lo que afecta a un 13% de las misma, detallaron desde la entidad monetaria.

La medida estará vigente hasta el 31 de octubre y busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país.

De acuerdo al Central, " se vienen registrando desde junio pagos por un valor superior al despacho de mercadería a plaza".

En esta línea, la autoridad monetaria destacó que en junio se registraron importaciones por un valor FOB de u$s 5.600 mil millones y pagos por u$s 5.900 millones y en julio esa relación fue de 5.400 millones de importaciones FOB y pagos por 5.700 millones.

"A partir de septiembre esa diferencia entre pagos efectuados y bienes ingresados se amplió: en agosto fue de u$s 5.400 millones de ingreso de bienes y u$s 6.200 millones de pago cursados a través del mercado de cambio y en septiembre u$s 5.500 millones de importaciones y u$s 5.900 millones de pagos", recalcó el BCRA.