Massa anticipó que el Congreso sesionará en diciembre y enero para votar leyes prioritarias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional electo por el Frente de Todos y futuro presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, anticipó hoy que ese cuerpo debatirá el proyecto de Presupuesto en diciembre y el de renegociación de la deuda durante sesiones extraordinarias en enero, mientras también se abordarán la creación de los Consejos Económico y Social y de Seguridad.



El legislador, que asumirá como titular de la Cámara el próximo 10 de diciembre, dio a la prensa parlamentaria los principales lineamientos de la agenda de trabajo tras reunirse durante más de una hora y media con el actual titular del cuerpo, el macrista Emilio Monzó.



Además de las leyes mencionadas, el jefe del Frente Renovador anticipó que el próximo miércoles se realizará la Asamblea Legislativa para la proclamación de la fórmula presidencial en base al escrutinio definitivo.



Una semana después, el miércoles 20, esta previsto el tratamiento en una sesión especial de los proyectos de Ley de Góndolas y de Alquileres, además de aquellos de menos trascendencia pertenecientes a diputados que en diciembre finalizan sus mandatos.



El 4 de diciembre está prevista la jura de los nuevos diputados electos para el período 2019-2023; y la elección de las autoridades de la Cámara que comenzará a funcionar formalmente el 10 de diciembre con la Asamblea Legislativa que recibirá a Alberto Fernández, en su carácter de Presidente de la Nación.



Desde el miércoles 11 y hasta fin de diciembre el nuevo oficialismo buscará aprobar las leyes fundacionales de su gestión: el Presupuesto y la creación de los consejos Económico y Social, de Seguridad y de lucha contra el hambre.



Para enero, a partir de un llamado a sesiones extraordinarias, desde el Frente de Todos piensan abrir el recinto los miércoles 8 y 22 para tratar otro paquete de iniciativas en el que se destaca el de renegociación de la deuda.



Desde el entorno de Massa, en tanto, confiaron en que "se lograrán consensos para aprobar las leyes", a partir del "buen diálogo" del ex intendente de Tigre con los referentes de las principales fuerzas opositoras y de su propio espacio.



Anticiparon que la semana que viene Massa se reunirá con el titular de la bancada kirchnerista y principal candidato para liderar el interbloque del Frente de Todos, Agustín Rossi.



El ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner también volverá a reunirse con Monzó dentro de diez días para analizar más detalladamente cuestiones administrativas y de gestión.



Otro encuentro, que aún no tiene fecha, será el que mantendrán los diputados nacionales que conformarán la nueva bancada del Frente de Todos con Alberto Fernández.



En cuanto al funcionamiento parlamentario, anticiparon que habrá una especie de mesa de trabajo que reunirá a referentes de todos los espacios que integraron electoralmente el Frente de Todos -aún aquellos sin legisladores nacionales- para fijar y analizar los diferentes ejes temáticos de la agenda.



Un equipo de asesores del Frente de Todos del Senado y de Diputados ya trabaja en la estrategia del espacio en lo referido a comisiones bicamerales, como la de análisis de los DNU o la de seguimiento de los organismos de Inteligencia.