Massa: "Condición de refugiado no debe usarse para afirmaciones políticas más de lo indispensable"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró hoy que "la condición de refugiado no debe ser usada para afirmaciones políticas más allá de lo mínimo e indispensable", al ser consultado sobre la situación del depuesto presidente boliviano Evo Morales, quien se encuentra bajo ese estatus en el país.



"En Bolivia hubo un golpe de Estado, y en este sentido es bueno que la Argentina abra los brazos, pero la condición de refugiado no debe ser usada para afirmaciones políticas más allá de lo mínimo e indispensable, porque esa es la condición para ser refugiado", manifestó Massa.



En una entrevista con radio La Red, añadió que "el Gobierno, en ese sentido, le ha pedido (a Morales) que sea prudente con sus declaraciones".



Además, diferenció la situación de Bolivia respecto de la Venezuela, país que, a su criterio, "no respeta las normas democráticas".



"Se ha perseguido a opositores, yo tengo una histórica relación con Leopoldo López, (Henrique) Capriles, y con muchos jóvenes universitarios que terminaron presos sólo por pensar distinto", dijo Massa.