Massa: "La Argentina marcha hacia un acuerdo económico y social, sin la lógica amigo-enemigo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, aseguró hoy en los Estados Unidos que la Argentina "marcha hacia un acuerdo económico y social, sin la lógica del amigo-enemigo y sobre la idea de que terminó la etapa de la grieta". "Por eso, necesitamos que el 27 de octubre los argentinos vayan a las urnas con esperanza, a decirle a este Gobierno que se terminó una etapa y que el 10 de diciembre, con Alberto Fernández, empieza una Argentina de trabajo y producción", añadió, tras disertar sobre el futuro de la Argentina en el Woodrow Wilson Center de la ciudad de Washington según un comunicado oficial dado a conocer hoy. Massa compartió hoy un desayuno con jóvenes profesionales y estudiantes argentinos residentes en la capital estadounidense. "En Argentina viene una fuerza política moderada, responsable y ordenada, que tiene por objetivo que la producción y el trabajo argentino estén en los mercados mundiales", señaló Massa durante el encuentro que mantuvo con estudiantes y jóvenes profesionales argentinos que se destacan tanto en organismos internacionales como en el sector privado en la ciudad de Washington. Y añadió: "Todos tenemos que aportar para que la producción, la generación de valor por conocimiento y un nuevo sistema educativo sean parte de un programa integral q supere esta etapa dolorosa de fracaso y de frustración que representó el gobierno de Macri". "La Argentina marcha hacia un acuerdo económico y social, sin la lógica del amigo-enemigo y sobre la idea de que terminó la etapa de la grieta. Por eso, necesitamos que el 27 de octubre los argentinos vayan a las urnas con esperanza, a decirle a este Gobierno que se terminó una etapa y que el 10 de diciembre, con Alberto Fernández, empieza una Argentina de trabajo y producción", añadió. Por último, sostuvo: "Quiero decirle a todos estos jóvenes estudiantes que vuelvan, que la Argentina se va a poner de pie junto a ustedes que son la generación de la democracia. Una generación sin enfrentamientos y sin violencia, que no es hija de la cultura amigo/enemigo. Y eso es clave para el acuerdo económico y social al que tenemos que llegar". "La Argentina que viene necesita de su talento. Vamos a hacer un país en el que ese talento pueda prosperar, ser reconocido y promocionado. La Argentina que viene se hará con los jóvenes. Confiamos en ustedes", concluyó Massa. La agenda de Sergio Massa en Estados Unidos continuará en la ciudad de Nueva York donde se reunirá con Susan Seagal, presidenta del Council of the Americas, y compartirá un almuerzo con un grupo de líderes empresariales, según se informó.