Matan a un hombre tras una pelea en la que le clavaron un palo de escoba en una pierna

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre de 30 años fue asesinado tras una pelea con un vecino que le clavó un palo de escoba en una pierna, en la localidad bonaerense de Cuartel V, partido de Moreno, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió ayer en el cruce de Río de la Plata y Salaberry, a pocos metros de la plaza José C. Paz, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona oeste del Gran Buenos Aires.



Fuentes policiales informaron a Télam que el hecho comenzó cuando la víctima, identificada como Sergio Retamar, mantuvo una pelea con un joven por disputas de vieja data.



El agresor tomó un palo de escoba con el cual le dio un puntazo en una pierna a Retamar, quien cayó al piso herido.



Según las fuentes, Retamar fue trasladado de urgencia en un auto particular al hospital Mercante de la ciudad de José C. Paz, donde ingresó fallecido dado que había perdido gran cantidad de sangre porque la lesión le afectó la arteria femoral.



Efectivos de la comisaría 4ta. de Moreno fueron alertados por el crimen y comenzaron a recabar datos con testigos del ataque.



Al respecto, un amigo de Retamar les dijo que la víctima había peleado con un vecino, llamado Hernán, de 27 años.



Con esos datos, la policía aprehendió a un sospechoso de haber cometido el homicidio y quedó alojado en la seccional.



El homicidio es investigado por la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez.