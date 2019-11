Matan a una mujer en Vélez Sarsfield y detienen como sospechoso a su marido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una mujer de 33 años fue asesinada hoy de un corte en el cuello en el barrio porteño de Vélez Sarsfield y por el femicidio fue detenido su esposo, quien tras el ataque dijo que la mató porque le había sido infiel y luego intento suicidarse, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió esta madrugada en un departamento ubicado en la avenida Rivadavia al 8800, donde residía el matrimonio junto a sus tres hijos.



De acuerdo con los voceros, el hombre, identificado como Basra Parminder (36), de nacionalidad india, llamó por teléfono al servicio de emergencias 911 y aseguró que había matado a su mujer porque ella le había sido “infiel”.



De inmediato, personal de la comisaría vecinal 10C de la Policía de la Ciudad arribó al lugar y encontró al hombre en la planta baja del edificio, quien al ver a los uniformados ratificó lo que había manifestado en su llamada.



Entonces, los efectivos subieron al piso indicado por Parminder y encontraron a la mujer, identificada como María Salinas (33), tendida sobre la cama matrimonial, de cúbito dorsal y con un profundo corte en el cuello.



Las fuentes explicaron que, de acuerdo a la estimación que hizo un médico del SAME que concurrió al lugar y luego el forense, la víctima llevaba muerta alrededor de seis horas.



El hombre, en tanto, tenía heridas en la garganta, ya que habría querido quitarse la vida tras el femicidio, y por ese motivo, fue trasladado por una ambulancia, con consigna policial, al hospital Piñero, donde esta tarde permanecía internado.



A raíz de las averiguaciones efectuadas en el lugar, los pesquisas establecieron que Parminder habría visto fotos de su pareja con otro hombre y, por ese motivo, mantuvieron una discusión durante la madrugada y luego decidió matarla.



Debido a que al momento de descubrirse el crimen en la casa estaban los hijos del matrimonio, dos niños y una nena, fueron alojados temporalmente en la casa de un vecino, mientras que los policías solicitaron la presencia de un grupo de psicólogos para brindarles contención, ya que habrían estado presentes al momento del ataque y permanecieron al menos seis horas con su madre muerta allí.



En su perfil en la red social Facebook, el sospechoso tiene varias imágenes junto a su mujer y sus hijos celebrando cumpleaños y llama la atención una foto con el logo de “Ni una Menos”, en supuesta muestra de su apoyo a la lucha contra los femicidios.



Una vez que se recupere de las heridas, el sospechosos será trasladado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 40, a cargo de Paula González, quien lo indagará por “homicidio agravado por violencia de género”.



El crimen de Salinas es el séptimo femicidio cometido en la última semana en distintos puntos del país: el jueves pasado fue asesinada la enfermera Daiana Almeida (30) en la localidad bonaerense de San Nicolás, tras lo cual detuvieron a un albañil como sospechoso.



El viernes, mataron a Brisa Méndez (13), quien fue encontrada enterrada en la casa de su tío en la localidad bonaerense de Derqui, luego detenido por el hecho, y ese mismo día un joven mató a la comerciante Gabriela Degiorgio (36) en la ciudad santafesina de Esperanza, tras lo cual también fue capturado.



El lunes fue encontrada asesinada en Mar del Plata una joven llamada Ana Laura Díaz (26), por cuyo crimen detuvieron a su pareja de 55 años, y el martes Magdalena Peralta (36), quien recibió 21 puñaladas y fue hallada envuelta en sábanas y frazadas en Isidro Casanova.



Ayer, en tanto, un ex combatiente de Malvinas mató a su ex pareja, Analía Rodríguez (42), en la localidad cordobesa de Bell Ville, al sudeste de la provincia.