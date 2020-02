Matan de tres balazos a un ex convicto en La Matanza y se investiga un ajuste de cuentas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un ex convicto fue asesinado de tres balazos por dos sospechosos en el partido bonaerense de La Matanza, y se investiga si lo mataron en el marco de un ajuste de cuentas por una deuda económica que tenía la víctima, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho ocurrió ayer alrededor de las 19 sobre la calle Andonaegui al 3000, en la localidad bonaerense de González Catán, en dicho partido del sudoeste del Gran Buenos Aires, donde la víctima, identificada por la Justicia como Hugo César Bustamante (40), se encontraba dentro de un auto estacionado Volkswagen Gol de su propiedad.



Voceros judiciales informaron a Télam que en esas circunstancias, dos hombres aparecieron a bordo de una moto del lado del conductor del vehículo y uno de ellos le efectuó tres disparos a Bustamante, para luego escapar ambos del lugar sin sustraer ninguna de sus pertenencias.



El hombre baleado fue trasladado de inmediato por vecinos a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Dorrego, donde a los pocos minutos falleció a raíz de la gravedad de las tres heridas de bala recibidas en la zona del tórax.



De acuerdo a las fuentes, Bustamante, de nacionalidad paraguaya, hacía pocas semanas había salido de prisión luego de cumplir una pena por tenencia ilegal de arma de guerra.



Una de las principales hipótesis que sostienen los pesquisas es que el ex convicto fue asesinado en el marco de un ajuste de cuentas por una deuda económica que tenía, aunque no descartaban otras líneas de investigación.



Interviene en la causa el fiscal Marcos Borghi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.