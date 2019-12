Matan de un tiro a un albañil y su familia denuncia que lo alcanzó una bala perdida

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un albañil de 30 años murió hoy tras recibir un disparo mientras celebraba la Navidad en una casa del partido bonaerense de Lomas de Zamora y su familia denunció que lo alcanzó una bala perdida, informaron fuentes policiales.



Todo comenzó minutos después de la medianoche, en una vivienda situada en Terrada al 2.300, de la localidad de Villa Centenario, en ese partido de la zona sur del conurbano, donde la víctima, identificada por la policía como Mario Benítez, estaba reunida con su pareja, hijos y otros familiares.



Según las fuentes, los parientes que se encontraban con el albañil relataron que en momentos en que brindaban en el patio interno de la vivienda, Benítez fue alcanzado en el cuello por un disparo de arma de fuego, por lo que su hermano lo trasladó hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) donde murió minutos después de su ingreso.



"Mi hijo mayor estaba al lado de él y (tras sentir el impacto) me dice 'ayudalo mamá'", relató esta tarde a Crónica Karina, la mujer de Benítez.



La mujer recordó que su esposo se tomaba el cuello y que cuando le corrió la mano "le salía mucha sangre".



Si bien Karina señaló que ella no sabe "quién lo hizo" explicó que en el barrio es "normal" escuchar "tiros todo el tiempo", por lo que estimó que la bala perdida no provino "de lejos", sino de "una o dos cuadras" de distancia.



La mujer indicó que "hay cámaras" de seguridad que pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido al tiempo que pidió a los vecinos que "aporten información".



"Perdí a mi marido. Estoy destruida", expresó con la voz entrecortada.



Por su parte, Rocío, hermana de la víctima, se preguntó, indignada: "¡¿Cómo puede ser que se diviertan tirando tiros así?! Mirá si le pegaban a uno de los chicos."



El hecho es investigado por personal de la comisaría de Villa Centenario y la fiscal Silvina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, quien inició actuaciones por "averiguación de causales de muerte".