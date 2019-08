Mataron de un balazo a un hombre para robarle las zapatillas

En González Catán, Buenos Aires, un hombre de 30 años murió asesinado por motochorros luego de que estos le robaran las zapatillas.

El hecho ocurrió en la zona oeste del conurbano bonaerense, lugar por el que caminaba el hombre que fue sorprendido por dos ladrones que iban en moto. Los mismos le quitaron el calzado y le dispararon en la cabeza antes de escaparse del lugar.

El joven quedó tendido en el suelo y un testigo que presenció el hecho dio aviso a la Policía. Los efectivos llamaron rápidamente a una ambulancia del SAME y el personal médico informó que había muerto de forma inmediata. La identidad de la víctima no pudo establecerse hasta el momento ya que no llevaba ningún documento y tampoco vivía en la zona.

En el lugar no hay cámaras de seguridad por lo que los efectivos comenzaron las investigaciones con las declaraciones del único testigo presencial del crimen para poder identificar a los dos motochorros.

Fuente: TN.