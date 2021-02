Mateo Maldonado: “Estoy ganando más experiencia al lado de unos grandes”

Durante el último fin de semana, el velerista Mateo Maldonado del programa Alto Rendimiento participó de la edición 56 de la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata, Buenos Aires. El atleta nacionalizado argentino, y radicado en San Juan desde hace varios años, culminó en el cuarto puesto entre los Sub 23 –tiene 17 años- (y noveno en la general) de un selectivo para el Campeonato Panamericano Juveniles en Cali –Colombia- en 2021.

Con esta competencia celebrada en la ciudad costera, la nueva temporada quedó oficialmente inaugurada. Es que pasó prácticamente un año entero sin torneos oficiales en Argentina en lo que concierne a la vela y sus especialidades. Bajo un estricto protocolo de salud para prevenir el contagio de COVID-19, el Club Náutico fue la sede oficial de la contienda. Decenas de competidores argentinos y de países aledaños, como Chile, por citar un ejemplo, se dieron cita en ‘La Feliz’.

Mateo Maldonado, quién el próximo 14 de mayo cumplirá 18 años, es una de las grandes joyas argentinas en este deporte. A su corta edad ya cuenta con un gran historial exitoso compitiendo por todo el mundo y aspira a más. Actualmente forma parte de la selección nacional juvenil y, de hecho a su gran nivel, el cuerpo técnico del primer equipo argentino lo invitó a Mateo para que entrene durante un mes con los mayores. Esto sucedió en noviembre pasado, también en Mar del Plata.

En esta competencia, Maldonado debutó en un nivel mayor. Hizo su estreno con una vela de elite y lo hizo en la categoría láser estándar. Y el resultado que obtuvo pone de manifiesto que Argentina está ante un deportista que puede alcanzar aún mejores resultados en el plano internacional.

Grandes exponentes sudamericanos de categoría elite también participaron de dicho certamen. Fue el caso de Julio Alsogaray (campeón panamericano y representante argentino en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016), Francisco Guaragna (representante argentino que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio), Clemente Seguel Lacámara (subcampeón del mundo en Sub 21, representante chileno en los Juegos Olímpicos de Tokio) y Juan Pablo Cardozo (actual campeón del mundo en Sub 21 y ganador del único cupo de clasificación que este selectivo otorgó para representar a Argentina en los Panamericanos Juveniles Sub 23 en Cali, Colombia). En síntesis, el nivel fue altísimo. Si continúa por este camino, no sería descabellado pensar en su clasificación a Francia 2024 (Juegos Olímpicos).

A propósito de esto, es que a través de una entrevista online le consultamos a Mateo por las sensaciones que en él quedaron luego del torneo. Ante la consulta, el nacido en México respondió: “Terminó un muy buen campeonato y me quedo con buenas sensaciones. Ese mes de estreno que tuve en noviembre acá en Mar del Plata me ayudó mucho para esto. Parte de la preparación estuvo ahí. Estoy contento por mi inicio y progreso en esta categoría, que es más olímpica que las juveniles. Ahora quiero hacer más torneos en categoría láser estándar”, sentenció.

Además, el velerista mencionó: “Estoy ganando más experiencia al lado de unos grandes (refiriéndose al cuerpo técnico y atletas de la selección mayor de Argentina con quienes empezó a entrenar últimamente). Argentina tiene grandes veleristas de muy buen nivel y todos vamos en ascenso. También me pone contento que la flota sanjuanina esté creciendo. Hubo cuatro barcos sanjuaninos”, concluyó.

Finalmente, Maldonado contó cuál será su principal objetivo para este año. “Ahora apuntaremos todo para clasificar al Mundial Juvenil World Sailing. Antes de junio debería estar confirmada la lista de argentinos para este torneo”. Según lo que comentó el protagonista, durante el primer semestre se llevarán a cabo distintas competencias a modo de clasificatorias para esta Copa del Mundo. Se prevé que las ciudades de Córdoba, Junín o San Isidro reciban algunas fechas. Y, por último, agregó que esta competencia en principio sería en diciembre en Omán, país de Medio Oriente.