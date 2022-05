Matías Giménez: De la play a la realidad

Domingo 29 de mayo. Cancha de Maipú. 17º fecha de la Primera Nacional. San Martín igualaba 1-1 ante el equipo mendocino. Hasta que a los 22 minutos del segundo tiempo apareció Matías Giménez y rompió la lógica y venciendo la gravedad anotó el gol de su vida. Tremenda definición, jugada previa a puro lujo y gambeta. Y un festejo que en ese momento sirvió para que el Verdinegro pasara a ganar el partido. El final fue 2-2. Se le escapó en el final. Pero la felicidad por el tanto de antología del rubio delantero sanjuanino, surgido de las inferiores, se adueñó de la fría tarde mendocina porque fue un gol que solo se puede ver en la play, pero que él lo traslado a la realidad.

Al mejor estilo Messi, casi emulando a Maradona, Giménez rompió el molde. Recibió en tres cuartos de cancha, la bajó de pecho y a partir de ahí lo mejor llegó. Puso la pelota bajo su pie derecho, el más hábil, encaró y todo lo que vino después fue magia pura. Con “caño” de por medio se sacó de encima a Cabral, con el mismo lujo dejó en ridículo a Faggioli, entró al área y con doble gambeta Ferracuti e Illaners se hicieron un nudo. Y para cerrar la obra maestra se la “picó” al arquero Cozzani para ver como la pelota entró arriba, pegada al travesaño, y a gritarlo con el alma.

Gimenéz rindió en Mendoza su última materia y se recibió. El pibe de 22 años formado en las inferiores del club, el que integró la selección argentina Sub20, al que no le dejaron irse a Talleres de Córdoba para jugar en Primera, mostró que no sólo es un delantero veloz y oportunista.

Es, actualmente, el goleador de San Martín con 5 conquistas. Pero ninguna como la perla del domingo. Incluso Juan Pablo Cozzani, el arquero de Maipú que lo sufrió, le escribió en Instagram: “Viste nariz, no era tan difícil”, felicitándolo. Cozzani jugó la pasada temporada en el verdinegro y mantienen una relación de amistad.

Raúl Antuña, el DT de San Martín, le dio valor al accionar del atacante. “Es la inventiva de Matías, de tener visión desde donde empieza la jugada, de los movimientos posteriores, y hay que darle todo el mérito a él por animarse a anotar un golazo”.

Mientras que con total inocencia, el propio Giménez tiró: “Fue una linda jugada, me animé, me salió y por suerte entró. Fue un buen gol”. No se expresó como definió, pero si mantuvo la humildad de los grandes.

Matías ya suma dos temporadas siendo el delantero con más presencias en el equipo. Lo subió Darío Forestello, tuvo continuidad con Alfredo Grelak y Paulo Ferrari le dio la continuidad que pedía a gritos. Tiene contrato vigente hasta fines de 2023 y de seguir con este ritmo ascendente su futuro inmediato será lejos de Concepción y de San Juan.

Tras el golazo del domingo Giménez subió su gol a redes sociales y los halagos de sus compañeros llegaron. Sebastián Penco escribió: “estas loco”, Martín Rivero y Tomás Fernández colocaron los emojis de aplausos. Incluso aquellos con los que compartió vestuario se expresaron como Lucas Salas: “Sos un animal, estás loco!!! Que vivía el futbol”, el Loco Díaz puso: “Hacete un golcito”, y Fernando Cosciuc le dejó el dibujo de una paleta de colores haciendo referencia a que fue “una pinturita”.

Mientras que su papá lo definió como un “obsesionado por el fútbol”, que las críticas que recibe “le hacen mucho daño”, y que en este último tiempo se convirtió en “un profesional del fútbol y se cuida en todo”. Ese es “Klinsmann”, apodo que le pusieron en las divisiones inferiores por su parecido con el delantero alemán por su pelo rubio, a quien ahora se parece más por su potencia y el soberbio gol que anotó el domingo.