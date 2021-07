Matías Giménez: "Las desconcentraciones en el final nos cuestan los partidos"

Matías Daniel Giménez Rojas (22 años), surgido de la cantera, volvió a convertir un nuevo gol en la Primera Nacional, con la camiseta de la que es hincha, la de San Martín.

Nacido futbolísticamente en la cantera del club de Concepción, lleva el apodo de “Klinsmann” por su parecido físico con el exdelantero alemán Jürgen Klinsmann.

El futbolista entrenó con la Selección juvenil en el 2018 y a fines de ese año le llegó la citación para empezar la pretemporada con el primer equipo del Verdinegro.

Matías es delantero. Al primer equipo lo subió Rubén Forestello, tuvo continuidad con Alfredo Grelak y con Paulo Ferrari tomó confianza para mostrar ese juego por el que muchos hablan de él y, ahora de la mano de Facundo “Luigi” Villalba también tiene su protagonismo y le paga con goles, ya que anotó ante Gimnasia de Jujuy e Instituto.

El delantero de San Martín dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y contó sus sensaciones del buen presente en lo personal y del momento complicado del equipo que se ubica en la parte baja de las posiciones de la Zona B.

-¿Qué te pareció el partido ante Instituto?

Fue un partido bastante duro, Instituto es un equipo que juega bien, pero creo que fuimos superiores a ellos y merecimos ganar.

-¿Porqué crees que no pueden ganar y les empatan sobre la hora?

La verdad que no se bien el porqué no podemos ganar, creo que nos desconcentramos en la marca en la última jugada del partido, es la segunda vez consecutiva que nos pasa, pero de todos modos estamos tranquilos porque tenemos muy buen plantel, muy buen grupo y muy buen cuerpo técnico, así que lo vamos a sacar adelante.

-¿Estás en tu mejor momento?

Si, creo que estoy en un buen momento, no creo que sea mi mejor momento porque puedo dar mucho más y hay cosas que puedo seguir mejorando para seguir creciendo.

-La jugada del gol fue estupenda, ¿lo buscaste así?

Si salió una muy linda jugada, se dio así y por suerte terminó en gol, así que podría decirse que lo que busqué se me terminó dando.

-¿Qué cambió de Ferrari a Villalba?

Por el momento no veo que cambie mucho, porque ambos tienen ideas muy parecidas, los dos son muy buenos técnicos y hemos podido adaptarnos bastante rápido. Por ahí necesitábamos un cambio de aire pero en la idea no cambia mucho.

-¿Te preocupa ver a San Martín en la parte baja de las posiciones?

Es preocupante por el plantel que tenemos y, nosotros los jugadores vemos que se nos escapan los partidos por detalles mínimos, pero lo importante es que nosotros estamos bien y confiamos en que podemos revertir esta situación.

-¿Qué significa que vos y Álvarez, ambos sanjuaninos, sean de lo más regular del equipo?

Es muy lindo que a Fran y a mí nos esté yendo bien, es un mensaje para los más chicos de que con sacrificio se puede. Así que ojalá nos siga yendo bien y que podamos poner a San Martín donde debe estar.

-¿Hay Matías Giménez para rato en San Martín o hay posibilidades de emigrar dentro de poco?

Yo tengo contrato con el club hasta diciembre del 2023, pero si llega a salir algo antes lo pensaré siempre y cuando sea beneficioso para mí y el club. Pero llegado el momento, lo charlaré con mi familia, mi representante y con el club y veremos.

-¿Es verdad que tuviste ofertas de equipos de Estados Unidos y otros lugares?

Si llegaron esas ofertas yo no me enteré, capaz que mi representante está manejando algo, pero no me lo dijo para no desconcentrarme, o puede ser también que el club haya recibido alguna propuesta, pero si no me dijeron nada es porque no convenció. Sólo estoy enfocado en San Martín.