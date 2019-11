Matilda recorrerá ciudades del litoral con "Imaginario popular", su último disco de tecnopop

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dúo rosarino de tecnopop Matilda recorrerá diferentes ciudades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentando su último disco "Imaginario popular", destacó hoy a Télam Juan Manuel Godoy, integrante de la banda.



"Tuvimos presentaciones en todo el litoral y las próximas semanas seguimos en Córdoba, Rosario, el Harlem Festival en Santa Fe y Paraná; con dos recitales por mes promedio que es un montón para nosotros", agregó.



Godoy resaltó la participación en el festival el próximo domingo 17 de noviembre como la oportunidad "de tocar para un nuevo público, más joven y post adolescente".



"Está buenísimo compartir con los nuevos exponentes del rock y el pop de Argentina", dijo en referencia a Wos, Bandalos Chinos, Usted Señalemelo, el Kuelgue, entre otros.



El festival, que desarrollará del 15 al 17 de noviembre en la ex estación de trenes Manuel Belgrano, reunirá música, gastronomía y entretenimiento con artistas emergentes y consagrados del país.



"Allí presentaremos el nuevo disco, que resume las primeras músicas que escuchamos de chicos: rock nacional, música como Juan Luis Guerra, Sergio Denis, y lo que bailábamos en los asaltos", señaló Godoy.



La banda, una de las referentes del indie pop nacional, busca que "las letras no sean un mensaje que pase sino que tengan un contenido más profundo", indicó Godoy a Télam.



"Nos conocimos en los años 90, nos gustaba la música tecnopop y no era algo que se escuchaba mucho, pero con las pocas herramientas que teníamos nos abocamos a producir con programas muy rudimentarios y ahora crecemos año a año", concluyó.



Matilda es un dúo electropop integrado por Juan Manuel Godoy e Ignacio Molinos nacido en Rosario con 18 años de trayectoria, que mezcla punk, música latinoamericana, y pop, tiene seis discos editados, y giras por el país y el exterior.