Mauricio Macri: "Esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie"

El presidente Mauricio Macri lanzó este sábado en el barrio porteño de Belgrano sus marchas del “Sí, se puede”. En su discurso, el líder de Juntos por el Cambio reconoció “que estos años fueron difíciles y la clase media fue la que hizo más esfuerzo”.

Apenas pasadas las 18, el Presidente comenzó por agradecer la gran convocatoria y aseguró que “se puede dar vuelta” el resultado de las PASO. “Hoy estamos mejor parados que hace cuatro años para empezar a crecer, y además entendimos algo importantísimo: esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”, dijo enfervorizado.

En ese sentido, Macri reconoció que la situación económica es difícil y se mostró agradecido con la clase media, “la que hizo más esfuerzo”. “El esfuerzo de todos no fue en vano, comenzamos a resolver problemas que arrastramos hace 70 años”, señaló.

Por otro lado, el Presidente arengó a la multitud a participar de la movilización que convocó el oficialismo durante los próximos 30 días en 30 pueblos de todo el país. “Hoy los invité para decirles que no están solos. Estamos juntos en esto. Vamos a defender el país que queremos, todos juntos”, dijo. Y agregó: “Hoy comienza la marcha del ‘Sí, se puede’. No nos resignamos porque sabemos que un mejor país es posible”.

Tras el acto de hoy, el Presidente tiene previsto realizar esas actividades de campaña en Junín, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de acuerdo al cronograma elaborado por el equipo de Juntos por el Cambio.

La primera en tomar la palabra ante las miles de personas que se congregaron en Barrancas de Belgrano fue Elisa Carrió. La diputada aseguró que “la lucha ya no es por la libertad ni por la economía sino por la dignidad de los pueblos”.

“Yo confío en Mauricio Macri. Sé de dónde viene, sé los problemas que ha tenido, sé la voluntad inquebrantable de cambiar este país en serio y de llevarlo a la República”, dijo Carrió enfervorizada ante una multitud que aplaudía ante cada frase.

Luego, la líder de la Coalición Cívica bromeó con que el Presidente “siente mucho, pero el problema es que es ingeniero”. Y remató: “A los ingenieros las mujeres les piden casamiento porque si no, no se animan”.

Carrió también hizo referencia al mal resultado de las PASO: “El día del búnker ese trágico yo era la única segura de que ganábamos en octubre. Porque ustedes estaban dormidos. A lo mejor no todos. Pero todos van a estar despiertos hasta las 3 de la mañana el 27 de octubre”.

“Queremos justicia, no queremos venganza. Queremos paz, no queremos violencia. Y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios, pero les pedimos que respeten nuestro derechos y que no prime la venganza”, arengó. La concurrencia gritaba “si” y “no” ante cada proclama.

Luego fue el turno del candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, quien adoptó un tono mucho más serio. “La única batalla que se pierde es la que no se da, vamos a ganar esta elección”, fue lo primero que dijo.

Sin embargo, Pichetto también le pidió a los argentinos que “escuchen y analicen qué están diciendo los candidatos del Frente de Todos”. En ese sentido, señaló que el ex juez de la Corte Suprema planteó hace pocos días la necesidad de una reforma constitucional y que los movimientos sociales, a través de Juan Grabois, propusieron una reforma agraria.

“Si gana Fernández gana Cristina, y va a gobernar ella”, aseguró entre silbidos.