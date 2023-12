Mauricio Macri liquidó a Riquelme: "No puede seguir en el club"

Durante una conferencia de prensa en medio de la incertidumbre que rodea las elecciones en Boca Juniors, Mauricio Macri apuntó contra Riquelme. La ponencia se llevó a cabo el pasado miércoles en el Hotel Abasto, en el cual los candidatos a presidente y vicepresidente por la oposición del Xeneize proporcionaron detalles sobre la medida cautelar que afecta a la institución, impidiendo la celebración de las elecciones originalmente programadas para el domingo 3 de diciembre.

“Por el respeto que Riquelme dice y querer a Boca, debería tratar y decir alguna cosa que tenga que ver con la verdad y la respuesta y que explique su mediocre campaña deportiva. Esto que está haciendo nos hace mucho daño a la familia de Boca, no pensé que iba a plantear de esta manera la campaña. No sé si vieron el banderazo, liderado por toda la dirigencia kirchnerista. Duele, después de haber visto a Boca en los más alto del fútbol mundial y hoy es un club tomado, por la arbitrariedad de él, y de sus hermanos”, comenzó explicando Macri en la conferencia.

Luego, agregó: “Esto pone a Boca en verdadero peligro. Por eso estoy acá. Para mí era una etapa terminada, le había dado todo a Boca, es mi casa, lo amo, pero manejando toda la información que se maneja, hoy estoy acá. Sólo por la grandeza de Boca, para cuidar a nuestra querida institución. No sólo esta movilización de la política que vimos el otro día, sino también negar lo que hizo la jueza, con peritos de la gendarmería. Dijo que iban a ganar 95 a 5. Lo bajo que hemos caído, la jueza tuvo que pedir protección”.

“Y hoy tuve que poner una denuncia porque mi hija fue amenazada públicamente. Estamos en una elección de Boca, no en una competencia de matones. ¿Quisieron recusar a la jefa? La recusaron. Sigue en la causa. Esto no puede seguir sucediendo por este camino, no vamos a hacer nada más que seguir destruyendo el club. Maltratando jugadores, a los técnicos, tres técnicos en el último año, esto es mucho peor que lo que le hizo Passarella a River, mucho peor”, explicó el expresidente de la Nación.

Más declaraciones de Mauricio Macri

Además, en relación al mandato del actual presidente de Boca, Macri agregó: “Adentro de la cancha Riquelme es ídolo, pero afuera es otra cosa, son dos mundos distintos. Los que denunciaron al hermano son socios de Boca, que se vieron perjudicados por la reventa. Son todas cosas que pasan en el club, los referentes tirados contra la pared, los técnicos de Inferiores, un capitán de lujo como Izquierdoz se fue por la puerta de atrás. El maltrato a Battaglia, el más ganador del club, echándolo por la puerta de atrás en una estación de servicio”.

“Esto garantiza que el club va a estar cada día peor. Paremos con la mentira, la manipulación. Basta, Juan Román Riquelme, si vas a ganar 95 a 5, sacá a esos del padrón y votemos el 17 de diciembre. Ni Andrés ni yo podemos hacerle el caño invertido a Yepes, pero eso era Riquelme ídolo en el campo de juego. Acá hablamos de seriedad institucional y profesionalismo como se tiene que manejar Boca. No con personalismo y autoritarismo como tenemos hoy”, concluyó Mauricio.