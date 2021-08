Mauricio Quiroga con saldo positivo en el argentino de Superbike

Mauricio Quiroga pasó este fin de semana por diferentes sensaciones a bordo de su Yamaha en la R3 Cup. En las tandas de entrenamientos del día viernes, siempre estuvo entre los 5 mejores, a muy poca diferencia de la punta, lo que le dio tranquilidad al piloto y equipo que se llegaba en buenas condiciones para la jornada de sábado.

Todo eso comenzó a confirmarse al colocar gomas nuevas para la tanda de entrenamientos del sábado por la mañana, donde quedó en el tercer puesto, aunque a la hora de clasificar, primero se enredó con un grupo y mucho tránsito y luego un problema de combustible, le impidió cerrar una buena vuelta, clasificando en el 13° lugar. Luego, sería el turno de una gran carrera, donde fue avanzando vuelta a vuelta hasta llegar a la punta, aunque un frenaje en una curva lo privó de definir un lugar en el podio, finalizando 4°, quedándose con muy buenas sensaciones, de saber que la moto, el piloto y el equipo están para pelear por un lugar en el podio.

Sobre su fin de semana, Mauricio comentó: “*Fue un fin de semana espectacular, más allá de habernos quedado a las puertas de un podio, hacemos un balance super positivo. El día viernes, en los entrenamientos, estuvimos siempre entre los mejores, a poco de la punta y gomas usadas, reservando las nuevas para el sábado y así fue que cuando salimos a entrenar, marcamos el tercer tiempo, mientras que a la hora de clasificar, cometí un error al enredarme con un grupo, con el que finalmente terminamos molestándonos y luego, un inconveniente con el combustible, por lo que no pude cerrar una buena clasificación, quedando 13°.

Largamos en quinta fila, un poco lejos en una categoría tan competitiva, pero a la vez sabíamos que teníamos el potencial para ir para adelante y así fue que tuve una buena largada y desde el principio pude prenderme con el pelotón de punta, pudiendo hacer una buena remontada, hasta que faltando tres vueltas llegué al grupo de punta, pudiendo estar en la punta faltando una vuelta y media. En ese momento cometo un error, se me escapa el pie del pedalín, en un cambio de dirección, en el que se cambia con el cuerpo; se me resbala el pie y toco la palanca de cambios sin querer y pongo un cambio que no es el correcto y es por eso que la moto sale hacia afuera, pero por suerte pudimos salvar la maniobra y terminar en los últimos metros, quedándome con el quinto puesto.

Nos vamos contentos porque estuvimos en grupo selecto de buenos pilotos, muchos de ellos muy jóvenes y que van muy rápidos. Esperamos poder pulir esos errores para poder subir al podio porque sabemos que estamos para hacerlo, lo que nos deja muy motivados y más aun esperando que se confirme que la próxima fecha será en San Juan, lo que será un condimento especial para hacer un buen papel de local*”, cerró el piloto sanjuanino.