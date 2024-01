Max Verstappen reveló cuál es la clave para ser un buen piloto de Fórmula 1

Max Verstappen compartió una perspicaz reflexión sobre el arte de pilotar, una que trasciende más allá de las pistas y se conecta con debates familiares. De acuerdo con las palabras del campeón mundial de Fórmula 1, es como el eterno enfrentamiento entre el estilo y los resultados en el fútbol, un tema que, aunque parece haber quedado atrás, aún cuenta con fervientes seguidores.

El tricampeón tiene una premisa clara: no es él quien dicta las especificaciones de su automóvil, sino que se adapta. Según su pensamiento, esa es la clave para destacar como piloto de élite. En una conversación con el medio alemán Automotorundsport, Verstappen reveló: "Configuré el coche este año a mi manera. Y el otro piloto también, pero los ingenieros trabajan en hacer el coche más rápido. Y no como a mí me gustaría".

Asimismo, destacó la importancia de adaptarse a las exigencias del equipo para ser genuinamente exitoso en la Fórmula 1. En relación al estilo de pilotaje, Max planteó la incógnita: "¿Cuál es mi estilo de conducción? No lo sé. Me adapto a las necesidades del coche para que sea el más rápido. Esa es la clave para ser realmente un buen piloto de Fórmula 1: adaptarse a lo que obtienes del equipo".

Contundencia de Verstappen

El piloto neerlandés también abordó las transformaciones en los vehículos de este año: "Los coches son más pesados y tienen menos carga aerodinámica a bajas velocidades. Las ruedas son más grandes, la visibilidad es ligeramente diferente. Pero incluso de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021, el coche ha experimentado cambios significativos. Te estás adaptando constantemente".

"Yo disfrutaba más con los coches anteriores; ahora, lograr la vuelta perfecta, con el peso que presiona en las curvas lentas, se ha vuelto un poco más complicado. Me elegiría a mí mismo como piloto, y si no pudiera, a Norris y a Piastri. Lando aún es joven, con una carrera larga por delante y un gran potencial de velocidad. Óscar es un novato veloz. Aunque le falta experiencia, tiene un enfoque inteligente. Estoy seguro de que ganará sus carreras", concluyó Max Verstappen.