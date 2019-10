Maxi López dijo que se reconciliaría con Icardi

La pelea entre Maximiliano López y su ex mujer Wanda Nara son de larga data y conocida por todo el público. Mauro Icardi tuvo un papel central y la disputa entre los delanteros, antes amigos, estalló enseguida. Sin embargo, todo parece dirigirse hacia la paz.

Consultado sobre una posible reconciliación con el actual jugador del PSG, López abrió la puerta y se mostró bien predispuesto. “Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese: lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada”, expresó en diálogo con el programa radial El que abandona no tiene premio.

Y agregó: “Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal… En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está. Se sigue adelante y yo elegí vivir de esta manera: con energía y buena onda. Me parecer que es la mejor manera. Problemas tienen todos y hay complicaciones en todas las vidas. Pero después tu vida se desarrolla en base a cómo te la tomás”.

López y Nara se separaron en 2014 y tienen tres hijos en común: Valentino, Constantino y Benedicto.