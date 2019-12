Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, se retira del fútbol a los 35 años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, anunció anoche su retiro del fútbol profesional a los 35 años tras haber vestido las casacas de 12 equipos a lo largo de su carrera.



A través de sus redes sociales, Biancucchi se despidió y expresó lo siguiente: "Quiero agradecerles a todos los clubes donde me tocó jugar, donde sin dudas me ayudaron a mi evolución, no solo como atleta, sino también como persona”.



Biancucchi se inició en el Libertad, pasando por varios clubes paraguayos como General Caballero, Tacuary, Fernando de la Mora, Sportivo Luqueño, Olimpia y Rubio Ñu.



Luego el rosarino jugó en Flamengo (Brasil), Cruz Azul (México), Vitoria, Bahía y Ceará (Brasil), sumando en su larga trayectoria 374 cotejos y 79 goles, indicó el diario ABC de Paarguay.



Biancucchi fue campeón con Sportivo Luqueño, Olimpia, Flamengo (dos cariocas y un Brasileirao), Vitoria, Bahía y Ceará (todos en torneos estaduales).