Máximo Kirchner: "Superpoderes es pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aseguró hoy que tener "superpoderes es pensar que la inflación se resolvía con un chasquido", en alusión a la política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri, al hablar para defender el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contempla declarar la emergencia pública para superar la crisis económica y social.



Al hablar en el cierre del debate, que se prolongó por más de 15 horas, Kirchner hizo un análisis de la situación en que se encontraba la Argentina en 2015, y la comparó con la de hoy tras el gobierno de Macri, y en ese sentido dijo que "la situación actual se asemeja a lo que sucedía en el 2003".



"La situación económica en la que han dejado en el país se asemeja más a ese 2003, y solo basta con recordar el cuasi default de (ministro de Hacienda, Hernán) Lacunza en medio de las elecciones", apuntó.



En esa misma línea, Kirchner recordó que desde agosto a octubre pasados el gobierno de Macri "se comió 35.000 millones de dólares para ganar una elección que terminó perdiendo", y "ahora me quieren decir que no hacen falta las medidas para las pymes".



En ese sentido y al defender el proyecto, Máximo Kirchner se preguntó: "¿Saben lo que es un superpoder?, pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Esos son los que se creen que tienen superpoderes, personas que se creen designadas por alguien para poder solucionar los problemas de los argentinos".



En otro tramo de su discurso, Kirchner dijo que "el Estado tiene que regular las fuerzas convivenciales entre los más fuertes y los mas débiles".



Además, el titular del bloque oficialista se refirió a la postura que tuvo cuando se trató el acuerdo con los fondos buitre, y en ese sentido recordó que "solo aconsejo que negocien mejor", y revalorizó la decisión que adoptó su padre, Néstor Kirchner, de cancelar la deuda con el FMI.



También cuestionó la crítica que hizo Cambiemos a la cantidad de planes otorgado por el gobierno kirchnerista, y al respecto señaló que el propio ex jefe de Gabinete Marcos Peña había manifestado en uno de sus informes que en 2015 "había 200.708 planes, y en 2019, 517.043 planes", con lo cual es "menos de la mitad de lo que tenia Macri al final de su gestión".