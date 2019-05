Star Wars es una de las obras más influyentes de los últimos tiempos.

La obra de George Lucas es una antorcha que se pasa de generación en generación.

Y como todos los 4 de mayo desde el 2011 se celebra el Star Wars Day. Pero ¿por qué se elige este día? La razón no tiene que ver ni con fechas de estreno o sucesos importantes dentro de ese universo, simplemente la pronunciación “May the 4th” es similar a May the force, haciendo referencia a la emblemática “ May the Force be with you”, conocida en español como “que la fuerza te acompañe”.

Rios de tinta se ha escrito sobre la obra, porque Star Wars no es solo un conjunto de películas, es parte de la cultura popular. Es el mito de la generación del 80, una parábola sobre la sociedad y sus luchas una obra que se pasa de generación en generación porque la fuerza aún continúa, al final del día todos somos parte de la fuerza.

Para festejar este día la señal Disney XD, parte de la cadena que ahora posee los derechos sobre la obra, emitirá los cortos lego y los capítulos especiales de sus series y a las 22 se podrá ver Rouge One: Una historia de Star Wars.

A días de la muerte de Peter Mayhew, el actor que interpretó al wookie más querido de toda la galaxia, este 4 de mayo significará mucho más.

Cualquier momento es bueno para ingresar al universo de Star Wars, un universo de princesas rebeldes, de mercenarios encantadores y sabios maestros, de sables láser, blaster y la lucha por el equilibrio.

Este año no pasará desapercibido para los fanáticos ya que se estrenará el espisodio IX “El ascenso de Skywalker”, además de la serie Mandalorian en Disney +.