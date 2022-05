Mayoristas tendrán precios de referencia tras fracasar un programa nacional

Luego del fracaso en San Juan del programa nacional Precios de Aproximación que incluía un listado de 60 productos que en almacenes barriales iban a ofrecer, en la provincia lanzaron otro programa. Se trata de Productos de Referencia que ofrecerán tres supermercados mayoristas que firmaron un acuerdo.

Según informó a DIARIO HUARPE el director de Defensa al Consumidor, Juan Sancassani, este jueves comenzó a regir el programa Precios de Referencia en los mayoristas Café América, Jaguar y Cabral.

“Son precios de referencia, para que el consumidor sepa que en esos locales que firmaron el acuerdo deben ofrecer esos 21 artículos que deben estar, como máximo, al precio del listado”, explicó.

Lo que buscan a través de este acuerdo es poder informar al consumidor final los precios de referencia que puede encontrar el cliente en las góndolas de los supermercados adheridos. Esos son los valores máximos, es decir, que los comercios pueden ofrecer precios más bajos con las marcas más competitivas comercializadas por ellos.

“Antes estaban los precios de aproximación y no los tenían los comercios adheridos, por eso se hacía difícil implementarlo y se llegó a un acuerdo de 21 productos que tienen en stock y se han comprometido a mantener esos precios”, explicó Sancassani.

Esta iniciativa surge luego de que fracasara Precios de Aproximación, una iniciativa nacional que incluía un listado de 60 productos que en almacenes barriales podían ofrecer. A este acuerdo se habían unido cinco mayoristas que están en la provincia, pero no podían brindar al público los productos porque el listado lo habían elaborado en el país y había marcas que acá no llegaban. La idea era que kiosqueros de barrios los compraran ahí y luego los revendieran en sus locales, pero esto no ocurrió debido al faltante.

Listado de productos:

Producto Precio de venta al público (IVA incluido) Yerba Mate x 500 gr $250,00 Aceite de Girasol 900 ml $350,00 Harina de Trigo 000 1 kg $85,00 Azúcar 1 kg $120,00 Puré de Tomate 210 gr $63,00 Fideos Tallarín 500 gr $75,00 Arroz 1 kg $110,00 Leche Líquida 1 lt $130,00 Harina de Maíz 500 gr $70,00 Mate Cocido en Saquitos 25 unidades $75,00 Galletitas Dulces 100 gr $60,00 Mermelada 454 gr $150,00 Cacao en polvo 300 gr $160,00 Premezcla Bizcochuelo 450gr sin TACC (disponible en Cabral – Natuzen) $315,00

Productos de higiene: