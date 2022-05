Tras el faltante en almacenes, San Juan firmó un acuerdo con mayoristas para garantizar productos

Luego de que almaceneros locales denunciaran que en los mayoristas hay faltante de aceite, azúcar y harina, desde Defensa al Consumidor aseguraron que firmaron un acuerdo con cadenas de supermercados para garantizar que ofrezcan estos y más productos.

Según informó a DIARIO HUARPE el director de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez, se trata del programa Precios de Aproximación que incluye un listado de 60 productos que en almacenes barriales podrán ofrecer.

Para que esto ocurra firmaron un acuerdo con Jaguar, Maxi Consumo, Makro, cadenas nacionales, y también provinciales, entre los que están Cadena América y Cabral.

“Estos cinco mayoristas firmaron el convenio para garantizar que el almacenero cuando vaya a comprar algunos de estos 60 productos pueda venderlos al precio exigido por el convenio. Le va a quedar ganancia y podrá ofrecerlo al precio que se estipula en el listado”, comentó.

Pérez aseguró que están garantizadas las marcas y productos en estas tres cadenas nacionales. No obstante, puede ocurrir que las locales no trabajen con esas marcas, pero se comprometieron a ofrecer una similar al mismo precio.

En cuanto a los almaceneros barriales, al venderlos les quedaría una ganancia de entre el 20% al 30% por producto. Los elementos que podrán comprar y revender son diversos. Hay aceite; azúcar; cacao; galletas; dulce de leche; harina; leche; yerba; jabón; papel higiénico; lavandina; entre otros. El listado completo se puede ver haciendo click ACÁ.

Este programa comenzó a aplicarse en la segunda quincena de abril. A cada uno de los locales que se adhirió desde Defensa al Consumidor les proporcionaron señalética que dice Precios Cuidados, para que los consumidores sepan que ahí van a encontrar esos productos.

El director del área comentó que si los sanjuaninos detectan que un comercio tiene el cartel y no cumple con los precios o los vende más caros que lo estipulado, se debe dar aviso a través del 0800-333-3366.

Departamentos alejados

Desde la repartición visitaron los departamentos alejados para cerrar acuerdos con los diferentes comerciantes y que estos comiencen a aplicar este programa.

“La mayoría se va a sumar a estos precios. Les hemos dejado la señalética correspondiente. Dentro de 15 días los inspectores municipales van a recorrer el lugar para ver si se han adherido y si están cumpliendo”, comentó Pérez.

Controles

Con el objetivo de determinar dónde está la “falta de cumplimiento en el proceso evolutivo del precio”, llevarán a cabo una serie de controles. Lo harán recorriendo los comercios en los que comprobarán si venden en los precios estipulados en el listado. Si afirman que los mayoristas no cumplen, “deberán demostrar que lo compraron más caro para no atacar el comercio e ir contra el mayorista para ver por qué no cumplen con lo acordado”.

En el caso de que sean las cadenas las que no cumplan porque las productoras se lo venden más caros, se encargarán de hacer un informe a Buenos Aires en el que avisarán dónde está el origen del problema.

Los cinco productos más destacados

Aceite Girasol Cocinero 900ml $230.

Azúcar Dominó 1kg $97.30.

Fideos Spaghetti Trigo Favorita 500gr $85.90.

Harina de Trigo 3/0 Morixe 1kg $94.10.

Leche Fresca 0,01 Casanto 1lt $123.40.

Lo que se viene

Desde Defensa al Consumidor sumarán un número de WhatsApp para brindarles otra opción a los sanjuaninos para que se comuniquen. El mismo estará operativo la semana próxima.