Maza Pezé acusó a Caselles de querer dividir al Partido Bloquista

El próximo 15 de octubre se lanza el calendario electoral para la renovación de autoridades del Partido Bloquista. La misma debería realizarse el domingo 29 de noviembre, si la situación sanitaria de San Juan así lo permite. En la previa, Carlos Maza Pezé, intendente de Angaco y candidato a vicepresidente primero en la lista que encabezará Luis Rueda, cargó contra la actual presidenta, la diputada nacional Graciela Caselles, al considerar que buscar dividir al espacio centenario para su propio rédito. Además, destacó que el mensaje que ellos pregonan es el de la unidad al decir que “para tener un partido grande hay que llamar a todos”.

“Yo integro el sector de Luis Rueda y lo acompaño en la lista. Nosotros siempre hemos acompañado a la actual presidenta y honestamente no veo con agrado la determinación de apostar por otro dirigente. Pero, más allá de eso, no lo vemos bien ya que siempre apostamos por la unidad del partido. Rueda comparte mi pensamiento de ir a buscar a todos los afiliados. Para tener un partido grande hay que llamar a todos”, apuntó Maza Pezé.

En este sentido recordó una anécdota al decir que “yo gané la intendencia de Angaco el 10 de diciembre y ese día Caselles me dijo que debía ser el presidente del Partido Bloquista. Al otro día le dijo lo mismo a Luis Rueda. Esto nos trajo algunos problemas, intentó hacernos pelear. Bien dice el dicho 'divide y reinaras', pero eso no pasó”.

Sobre la idea de Caselles de jugar con candidatos propios en las próximas elecciones y no con el Partido Justicialista, Maza Pezé fue categórico al señalar que “hoy escucho decir que el bloquismo debe ir solo, que el tiempo del bloquismo es ahora y me llama mucho la atención que ninguno de ellos se animó a ir solo en la última elección. Esto no lo hicieron porque es más fácil ir colgados del caballo del comisario” y recordó que “yo soy intendente, pero no gracias a Graciela Caselles, yo di un paso que me podría haber costado mi futuro político y acá estoy”.

Para finalizar, el jefe comunal sentenció que el Partido Bloquista necesita de forma imperiosa una renovación, aunque también aclaró que “a Caselles nadie le cierra la puerta, ella debe estar. Con Rueda le dijimos que esté al frente de la Honorable Convención. Hoy es tiempo de hablar de la interna bloquista, luego será el momento de hablar de un frente electoral y si lo haremos solos o no”.