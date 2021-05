Maza Peze aseguró que todos los inscriptos en “Techo Seguro” y “Mi Lugar en el Mundo” tendrán su lote

Tras los reclamos de las más de 100 familias que cancelaron su lote y de los más de 800 que siguen pagando con más incertidumbres que certezas los programas municipales “Techo Seguro” y “Mi Lugar en el Mundo”, el intendente Carlos Maza Peze aseguró que, antes o después, todos y cada uno de ellos, tendrá su lote en Angaco.

“Yo entiendo el reclamo y la incertidumbre, pero no fui yo quien los metió en esto”, empezó diciendo Maza Peze a DIARIO HUARPE “Y no quiero entrar en polémica con la anterior gestión por respeto a las familias que están en el medio esperando certezas. Pero, si bien no estaba mal la idea de los programas, se trabajó mal y eso es lo que estamos solucionando por estos días”, agregó. “Para mañana no tengo la solución, pero sí estamos trabajando para que eso suceda”.

El jefe comunal adelantó que en breve estarían listos para entregar alrededor de 80 lotes a beneficiarios de los programas; que están a un paso de normalizar la expropiación de los lotes ubicados en Las Tapias y en la Villa Cabecera; y que por estos días están evaluando la expropiación de un lote en la zona de El Bosque.

“Yo más que nadie, quiero que este tema se cierre y se cierre bien, dándole a cada una de las familias el lote que compraron. Pero, lo cierto es que hoy no hay ningún lote. No existen”, manifestó el jefe comunal y seguido de esto agregó que: “A nadie le dieron escritura porque los lotes no estaban expropiados. Le vendieron una urbanización sin lote”.

Los dos programas, Mi lugar en el Mundo y Techo Seguro, concentran casi 1.000 integrantes; de los cuales un poco más de 800 están pagando y el resto ya canceló. No obstante, ni a unos ni a otros tienen lote.

Apoyo del gobernador

Una vez que se cumplan los procesos de expropiación de los terrenos que ya fueron declarados de utilidad pública, el municipio tendrá que lotearlos y urbanizarlos. Lo que va a significar una importante erogación para el estado municipal.

Según el jefe comunal, el tema ya está hablado con el gobernador de la provincia y que si es necesario provincia ayudaría.

“Me dijo que solucionara el tema, me aconsejó que hiciéramos bien la cosas y me ofreció la ayuda del gobierno. Algo que agradezco y que seguro voy a aprovechar si los recursos económicos del municipio no alcancen para la urbanización”, dijo Maza Peze.

Con respecto a los malos tratos y discriminaciones que dijeron sentir las personas que fueron a buscar respuestas sobre el tema al municipio, Maza Peze expresó: “No es así. Nada que ver. Yo no puedo y no debo hacer diferencias entre los que son de otros departamentos y los que son de acá. Como intendente de este municipio y en representación de todos los angaqueros tengo que darles solución a todos; sean o no del departamento. Porque acá está en juego el prestigio de nuestra comuna”, concluyó.