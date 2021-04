Polémica en Angaco: más de 100 familias que cancelaron su terreno dicen que el intendente Maza no les da respuestas

Más de 100 familias que cancelaron los terrenos de los programas municipales de Angaco “Techo Seguro” y “Mi lugar en el Mundo”, están que arden. Es que hace años cancelaron los terrenos donde construirían sus viviendas y el municipio no les quiere entregar los terrenos y encima el intendente Carlos Maza no los quiere atender.

“Yo no entiendo como el gobernador de la provincia no interviene en esto y le pone un tope a este señor (por Carlos Maza). Porque en este embrollo estamos un montón de sanjuaninos afectados por un gobierno Municipal que encima está comandado por un intendente mal educado, autoritario y prepotente”, dijo Catalina Ríos una de las afectadas. “Yo pagué más de 100 mil pesos por un terreno que ofreció el municipio y ahora me dicen que no existe, que el terreno no está. Esto es escandaloso y los organismos del estado provincial deberían actuar en consecuencia”.

Los grandes predios destinados para los programas, están vacíos.

Los cientos de afectados, entre ellos los que ya cancelaron y los que estaban pagando y que les quedaban un par de cuotas dicen que el intendente Maza les ha dicho "que se dejen de romper las pelotas" y que dejen de presentar notas porque "a todas se las va a pasar por dónde ya saben".

“No queremos entrar en el juego que él (por Maza) está planteando. Porque a nosotros nos trata mal, no nos quiere atender, le hecha la culpa al anterior intendente, en fin todas cosas que a nosotros no nos interesan. Nosotros queremos claridad y certezas para quedarnos tranquilos” dijo Elena Godoy, una mujer de 39 años, casada y madre de 4 hijos (17,15, y 6 años más un bebé de 1 mes). “Cuando nos anotamos en le programa, lo hicimos con toda la ilusión; soñando que en unos meses más íbamos a tener el terreno para construir nuestra casita y ya llevamos 4 años esperando.

Elena canceló hace tres años con $80.000. Tiene el contrato de compra venta, pero nunca le dieron la escritura del lote adquirido.

El contrato de la cancelación; pero nunca le dieron el terreno ni la escritura.

“Como a mi, a un montón de personas que ya cancelamos nos tienen a las vueltas”, dijo Elena. “Incluso, estamos muy preocupados porque nos dijeron que a nuestros lotes, el intendente Maza los entregó a otras personas y que a nosotros, por ser de otros departamentos no nos corresponde tierra en Angaco. Y eso no tiene nada que ver, porque fue el municipio quien ofreció esa posibilidad y nosotros la tomamos”

Otro de los rumores que circulan en el Municipio es que el intendente Maza tiene la intención de devolver el dinero a los que cancelaron los terrenos, pero entre los que cancelaron nadie quiere esa propuesta.

“Nosotros pagamos por un terreno en la villa El salvador y queremos el terreno en Villa El Salvador”, dijo Mario González, otro damnificado.

Esta semana, los más de 100 afectados presentarán un pronto despacho para que el intendente los atienda; y si no tienen respuestas, harán una presentación legal colectiva contra el jefe comunal.

“Yo soy angaquera y estoy viviendo la misma desilusión que los que son de otros departamentos” contó Giuliana Riveros. “Nos dicen que en el 2023 podría llegar a salir algo. ¿Se puede imaginar? ¿Hasta el 2023 vamos a tener que esperar?.

Entre los afectados, el que no vive en casa prestada, lo hace en lo de un familiar, o alquila. “No sabe el bajón y bronca que da a la hora de pagar el alquiler, sabiendo que tenemos cancelado un terreno y no lo tenemos”, concluyó Catalina.

Sobre los programas

“Techo Seguro” fue el primero de los programas lanzados por el Municipio de Angago allá por septiembre del 2013 (en la primera gestión de José Castro) y “Mi lugar en el Mundo” en julio del 2017 (segunda gestión de Castro). Ambos dos programas flexibles de compra de terrenos, ofrecidos a los vecinos de Angaco y a los de departamentos aledaños.

La modalidad para adquirir los terrenos brindaba dos formatos: uno, pagarlos de contado y el otro en cuotas. Y recién cancelados los adjudicatarios iban a tener en su poder la nomenclatura y la escritura del mismo. Algo que, hasta el día de hoy, no pasa.