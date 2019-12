Maza Peze trató de ladrón a Castro y defendió el aumento salarial

El escandaloso aumento del 50% que se otorgó el intendente de Angaco, con el apoyo de todo el Concejo Deliberante continúa dejando tela para cortar. Es que luego del malestar generalizado que desató la decisión, a dos días de haber asumido la gestión, se difundió un audio de Carlos Maza Peze donde trató de ladrón a su antecesor, José Castro, a quien acusó de “robarse millones del municipio”. Al mismo tiempo tuvo fuertes consideraciones para el presidente de la Honorable Convención Bloquista, Luis Rueda, quien en declaraciones radiales había dicho que la decisión del intendente era “inoportuna”.

“Nosotros no venimos robar, venimos a trabajar. Castro podría cobrar $20 pero se robó millones del municipio. Entonces yo les explico la verdad, nosotros no hemos hecho nada malo, salgan con la cabeza en alto, pongan la cara como yo la estoy poniendo. No la voy a poner en los medios porque no le voy a dar el gusto a Castro”, dijo Maza Peze. Además dijo sobre el exintendente “el tipo está muerto porque se quedó sin nada, y yo no le voy a dar protagonismo”.