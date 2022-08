Mbappé empujó a Leo Messi y desató la peor crítica de un histórico del fútbol

En un mercado de pases donde se creía que Neymar Jr. iba a emigrar por pedido expreso de Kylian Mbappé, eso no sucedió. Además, el ego del futbolista francés fue fuertemente criticado por un histórico del fútbol luego de que se viralizara un empujón que le otorgó a Lionel Messi en el partido entre el Montpellier.

Es que en el partido de la Ligue 1 se pudo ver a Mbappé caminando en busca de la pelota y en el camino arremete contra Messi, aunque se desconoce si fue a propósito o un simple hecho desafortunado, muchas personalidades del fútbol se expresaron al respecto ya que no se observa un pedido de disculpa y uno de ellos fue Wayne Rooney.

Publicidad

"Un jugador de 23 años se compromete a empujar a Messi. Nunca he visto un ego más grande en mi vida. Alguien debería recordar a Mbappé que cuando Messi tenía 23 años ya ganó cuatro Balones de Oro" Wayne Rooney

Si bien a la edad del francés Messi coleccionaba tres balones de oro, el ex futbolista inglés se refirió al accionar del delantero estrella del PSG que ha despertado innumerables polémicas en el último año. Si bien decidió no fichar por el Real Madrid para quedarse a triunfar en Francia, Mbappé no logra congeniar con sus compañeros Neymar y Messi luego de un año de compartir vestuario.

El ahora entrenador del DC United se refirió al hecho y lo describió como un "ego nunca visto" ya que anteriormente el delantero francés había abandonado una jugada por no recibir el balón y posteriormente se pudo ver el choque en el que no se disculpó con Leo.