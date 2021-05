Médico sanjuanino criticó el manejo de la pandemia: "El Estado y la parte privada son lentos para reaccionar"

San Juan registró en estas últimas semanas un aumento sostenido de contagios de coronavirus. Los casos positivos subieron y llegaron a ubicarse por encima de la barrera de los 300 en algunos días. En ese contexto, y en medio de la segunda ola, el cardiólogo Gustavo Alcalá criticó el manejo de la pandemia y dijo que “el Estado y la parte privada son lentos para reaccionar”.

En el programa ‘Yo Te Invito’, el profesional sostuvo que las “estadísticas se esconden bajo siete llaves”. En ese aspecto, Alcalá mencionó que con el coronavirus quedó de manifiesto que la información “se esconde”.

“Hay una burocracia que no está a la altura del virus. No nos adaptamos a la velocidad de lo que el virus exige”, precisó.

Para Alcalá la información debe ser clave. “San Juan, hoy el eslogan no es más que amplío un poco las camas con un personal agotado, sino que me animo a decir la verdad”. “Si queremos enfrentar la pandemia ya no podemos guardarnos información”, remarcó.

Por otra parte, el cardiólogo apuntó contra la frase emitida por el presidente Alberto Fernández sobre el relajamiento del sistema sanitario y negó rotundamente que esto haya pasado una vez que las medidas se fueron flexibilizando.

“El sistema de salud no se relajó, no tuvo otra alternativa que atender, por ejemplo, a los 150.000 sanjuaninos hipertensos o a los casos de cirugías que no se podían postergar”, indicó.

El médico señaló el manejo de camas críticas en la provincia y dijo que “ahora nos dicen: ‘tranquilos, sigue habiendo camas’ y a mí qué me importa si sigue habiendo dos o veinte camas en terapia, lo que tenemos que ver es cuantas muertes podríamos haber evitado ese día”.

Explicó que lo difícil de controlar actualmente no es el virus que apareció en China en el año 2019, sino las nuevas variantes que se fueron generando. De acuerdo a su criterio, estas “infectan a personas jóvenes por más que no tengan comorbilidades y requieren terapia intensiva para que no tengamos que lamentar víctimas fatales”.

Sobre la variante Manaos -que ya está en Mendoza y San Luis- Alcalá sostuvo que “no esperaría que lo confirmen” en San Juan. La provincia envió muestras al Instituto Malbrán y estiman que dentro de 15 días estará la respuesta por parte del organismo bonaerense.

“En una época de epidemia la información es clave y lo otro es la información oportuna. Hay veces que no podemos esperar confirmaciones para tomar decisiones. Prevenir es mejor que curar, anticiparse es mejor que prevenir”, resaltó.

En relación con la vacuna, el hombre dijo que la vacuna “no va a resolver el mes de mayo”, “no va a modificar la pulseada del virus”. Estimó que será útil luego de junio cuando ya se vean los efectos. En ese punto aseguró que el cronograma de vacunación debe completarse: “El diferimiento es una alternativa de país pobre”, aseveró.

En cuanto a las medidas que tomó la provincia para frenar el avance del virus, el experto indicó que “la responsabilidad individual llega hasta acá. Llegó el momento del poder de policía. La culpa se acompaña de una respuesta que ejemplifica”. Al mismo tiempo destacó que “la voz que más se escucha en San Juan es la económica”.

Para Alcalá “no estamos en el pico de casos”, sino que ahora se están viendo los efectos de la Semana Santa. “El gobierno toma las máximas medidas que cree que puede hacer cumplir, no se anima a ir más allá”, apuntó. También cuestionó a las personas que desafían la pandemia al decir que “nos hacemos permitido con el virus”.

Pocos testeos

El médico adujo que San Juan, como Argentina, hizo “pocas pruebas diagnósticas” para los casos que tenía. “Necesitábamos hacer entre 10 a 30 test por cada caso positivo. Hoy en la provincia le hace tres exámenes por cada caso positivo y admite que no quiere rastrear a todos”, mencionó.

El profesional aseguró que por cada caso confirmado “hay entre 30 a 50 positivos”. Sin embargo no apeló a la tranquilidad de la sociedad en este punto, sino que dijo que tranquilizar en este momento es riesgo es “mala praxis”.