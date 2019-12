Médicos residentes realizaron un "abrazo" a la sede del Gobierno porteño y ratificaron el paro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los médicos residentes y concurrentes de hospitales porteños realizaron hoy un abrazo simbólico a la sede del Gobierno de la Ciudad y decidieron mantener el paro sin garantías de guardias hasta que se vete la ley que regula su trabajo.



Alrededor de 3500 trabajadores de la salud con el emblema “sin residentes ni concurrentes no hay hospital” se convocaron en las puertas de la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, donde realizaron un abrazo simbólico al edificio y decidieron continuar con el paro hasta que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, vete la ley de Residentes y Concurrentes aprobada el último jueves por la Legislatura.



El lunes, los residentes habían entregado un escrito dirigido al jefe de gobierno en donde solicitaban el veto a la norma.



Los principales reclamos incluyen ser reconocidos trabajadores de la salud y que los concurrentes puedan percibir un sueldo, obra social y ART.



Además, la nueva ley no aclara cómo se les aumenta el sueldo y estima una carga horaria de 64 horas semanales a un valor de entre 90 y 100 pesos la hora.



Marcos, residente del Hospital Pirovano, dijo a Télam que “solo aceptarán el veto de la ley” para levantar la medida de fuerza que realizan desde hace siete días, a la que calificó como “histórica”.



“Estamos esperando una respuesta de Rodríguez Larreta y que sea el veto de la ley. Llevamos siete días de paro en los hospitales sin garantizar guardias que es algo histórico para todos los residentes y concurrentes”, afirmó.



El joven manifestó que sienten el apoyo de los ciudadanos y que en los hospitales, “la cantidad de residentes es considerable” en relación con los médicos de planta.



Fuentes cercanas a la ministra de Salud Ana María Bou Pérez confirmaron a Télam que continúa esperando una respuesta por parte de los residentes a su propuesta de trabajar en una mesa en conjunto para evaluar cada punto del nuevo régimen pero no evalúa vetarla.



La respuesta de los residentes consultados por Télam al respecto fue que no aceptarán la propuesta de la ministra y volvieron a solicitar "la anulación inmediata” de la ley además de una reunión con Rodríguez Larreta.



Los trabajadores continuarán en estado de asamblea permanente en los 34 hospitales porteños y evaluarán en las primeras horas de la tarde las actividades a realizar en los próximos días.