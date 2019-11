Médicos Sin Fronteras reabrió un hospital de emergencias cerrado por un ataque en Yemen

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en la localidad portuaria yemení de Al Moja, en el mar Rojo, fue reabierto hoy después de que quedara dañado en un ataque presuntamente de los rebeldes hutíes a principios de mes.



"Durante las últimas dos semanas, el hospital estuvo fuera de servicio, luego de ser parcialmente destruido cuando un ataque aéreo golpeó los edificios circundantes", informó hoy MSF desde su página oficial de la red social Twitter.



El ataque tuvo lugar el 6 de noviembre y, según Caroline Seguin, responsable de operaciones para Yemen, no tuvo como objetivo el hospital, sino una base militar adyacente.



Sin embargo, fragmentos de proyectiles impactaron en el hospital, que también sufrió el efecto de las deflagraciones de un depósito de municiones próximo.



El centro de salud fue reabierto después de doce días, periodo en el cual "algunos pacientes podrían haber muerto" porque este centro es el único de la zona y atiende los casos más urgentes, dijo Caroline Seguin, responsable de operaciones para el Yemen, informó la agencia de noticias EFE.



En las últimas casi dos semanas, los civiles que necesitaron asistencia médica fueron derivados al hospital de Adén, a unas cinco horas de distancia de Al Moja, por lo que los casos más graves "no pueden esperar", destacó Seguin.



Desde principios de año, en este centro de Al Moja se atendieron a 1.787 pacientes y se han practicado 2.476 cirugías, incluidas 201 cesáreas, antes de que tuviera que interrumpir sus actividades este noviembre, según datos facilitados por la responsable de MSF.



La mayor parte de los pacientes atendidos en este centro hospitalario sufrieron heridas por los combates y ataques en esta zona, donde tienen su base las tropas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente, que luchan contra los rebeldes hutíes en varios frentes cercanos, como la ciudad portuaria de Al Hudeida, según explicó Seguin, citada por la agencia española.



El hospital de Al Moja abrió sus puertas en agosto de 2018 y se encuentra entre los centros sanitarios gestionados o apoyados por MSF en once provincias del Yemen.



La guerra del Yemen estalló a finales de 2014 cuando los hutíes tomaron la capital yemení, Sanaá, y expulsaron al presidente y nuevo aliado de los sauditas, Abdo Rabu Mansur al Hadi, quien se exilió en Riad.



El conflicto tomó una nueva dimensión a principios de 2015 por la implicación de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos al frente de la coalición árabe que respalda al Gobierno de Hadi, lo que recrudeció el conflicto llevándolo a ser el escenario de la peor crisis humanitaria en el mundo, según la ONU.