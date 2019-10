Médicos y judiciales bonaerenses paran mañana en reclamo de paritarias

Los profesionales de la salud de los 80 hospitales públicos de la provincia nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) y los trabajadores enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizarán mañana un paro en reclamo de la reapertura de paritarias.



La Cicop precisó en un comunicado que durante el paro no funcionarán los consultorios y sólo se atenderán las emergencias por la guardia.



El secretario gremial de la Cicop, Pablo Maciel, explicó a Télam que no hubo voluntad de parte del gobierno provincial "de convocar para resolver la degradación que sufrieron nuestros ingresos y además se incumplieron 3 puntos que habían sido acordados en la paritaria de julio último".



"El primer punto acordado era el nuevo reglamento de residentes que limita la jornada laboral a 8 horas y el descanso posterior a cada guardia; el segundo punto, que tampoco se puso en marcha es el pase a planta permanente de becarios que aún no han sido interinizados, y el tercer punto es la puesta en marcha del decreto de desgaste laboral que implica una reducción en la edad jubilatoria", precisó.



En tanto, la AJB también llevará adelante una medida de fuerza en los diecinueve departamentos judiciales que incluirá una movilización a la ciudad de La Plata en reclamo de la reapertura de paritarias.



“La perspectiva de volver a perder una parte importante de nuestro salario frente a esta nueva escalada inflacionaria nos obliga a sostener las medidas de fuerza el tiempo que sea necesario, con el objetivo de lograr sentar al Ejecutivo a discutir seriamente cómo se recomponen los salarios de los judiciales bonaerenses”, manifestó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.