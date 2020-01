Medina: "No hay un favorito para el partido con Boca; será muy parejo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de Talleres de Córdoba, Alexander Medina, afirmó que no hay "un favorito" en el duelo del próximo domingo ante Boca Juniors por la 18va. fecha de la Superliga en el estadio Mario Kempes.



"No hay un favorito para el partido contra Boca, será muy parejo. Este encuentro va más allá de la historia", manifestó Medina en diálogo con Radio Del Plata.



Medina aseguró que Talleres estará "preparado para todo lo que plantee Boca" en busca del triunfo que no consigue hace dos jornadas y que viene de perder 4-1 ante Defensa y Justicia en Varela.



"No importa si nos juegan con uno o dos delanteros de área. Boca es un equipo que está buscando su mejor versión, pero que tiene grandes individualidades que nos pueden hacer daño", indicó Medina.



El entrenador uruguayo adelantó que no cambiar su estilo de juego por enfrentar al equipo de Miguel Ángel Russo. "Siempre buscamos tener posesión, intensidad y lograr transiciones rápidas", apuntó Medina.



Talleres de Córdoba recibirá a Boca el próximo domingo, desde 21.45, en el partido correspondiente a la fecha 18 de la Superliga.