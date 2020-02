Medina y Bustos regresaron del Preolímpico y entrenaron con el plantel de Talleres

El defensor Facundo Medina y el delantero Nahuel Bustos entrenaron hoy con normalidad en el plantel de Talleres de Córdoba, tras disputar el torneo Preolímpico con la Selección Argentina Sub-23, con la posibilidad de ser titulares el sábado ante San Lorenzo por la Superliga.



Los cordobeses no ganaron todavía en la competencia oficial de este semestre, con dos derrotas y un empate, y el entrenador Alexander Medina tuvo diversos inconvenientes para el armado del equipo fecha tras fecha, por las ausencias de los dos futbolistas de la selección, suspensiones y lesiones.



Andrés Cubas, ausente ante Boca por suspensión, volvió a la titularidad el pasado lunes en el empate frente a Arsenal y fue una de las figuras del equipo, que sufrió las expulsiones de Diego Valoyes y Leonardo Godoy, por lo que no estarán disponibles ante el "Ciclón".



En la fecha pasada, debutaron como titulares el defensor colombiano Rafael Pérez y el delantero brasilero Guilherme Parede, quienes aún no se insertaron del todo en el sistema de juego que plantea Medina.



Enzo Díaz, el habitual marcador lateral izquierdo, se perdió el último partido por una lesión, lo que provocó que Nahuel Tenaglia (central o marcador de punta derecho) se tuviera que acomodar en ese sector del campo, sin lograr un buen rendimiento.



La expulsión de Godoy devolvería a Tenaglia a su puesto natural por derecha, y sería Medina quien ocupe el puesto de lateral por izquierda, sector de la cancha en el que ya jugó varios partidos el año pasado, aunque sus mejores rendimientos los había mostrado como segundo marcador central, tanto en Talleres como en la Selección.



En el medio volverían a estar Cubas y José Mauri como volantes de contención, y podría regresar Dayro Moreno para oficiar de lanzador, dejando a Franco Fragapane tirado en el sector derecho del medio campo, mientras que Bustos y Jonathan Menéndez aparecen como los firmes candidatos a ser los atacantes.



De esta manera, el equipo de la ‘T’ para recibir a San Lorenzo sería con Guido Herrera; Tenaglia, Komar, Pérez y Medina; Fragapane, Cubas y Mauri; Moreno; Bustos y Menéndez.



La ‘T’, con 25 puntos, comparte la 14ta. colocación junto con Independiente, e intentará volver al triunfo para tener chances de entrar a la Copa Sudamericana del año próximo.