Meoni afirmó que están avanzando en la extensión de los horarios nocturnos del transporte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministerio de Transporte de la Nación avanza en la implementación de la extensión de horarios nocturnos de ómnibus, ferrocarriles y subtes, y el titular de la cartera, Mario Meoni, anticipó hoy que para el mes de marzo estarán en condiciones de anunciar el cronograma de las nuevas frecuencias.



“En los próximos días iniciaremos las conversaciones con el Gobierno de la Ciudad, y ya hemos estado hablando y avanzamos teniendo en cuenta que requiere de mayor personal de más formaciones, pero estamos en condiciones, seguramente, de anunciar en los próximos días cuándo se va a poner en marcha”, sostuvo Meoni.



“Estimamos que para cuando comience el ciclo escolar va a estar en funcionamiento, no para los que vayan a la escuela, pero sí para los universitarios, que se pueden ver beneficiados, los que viven en el Gran Buenos Aires y salen en el último turno, para que puedan volver a utilizarlo”, agregó.



El funcionario destacó que “seguramente se va a volver a establecer el sistema de circulación nocturna de frecuencias, en la mayoría de los ramales, no en todos porque hay ramales que no tienen justificación, por la cantidad de pasajeros que se movilizan”.



En este momento los servicios de los ferrocarriles Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza funcionan entre las 4 de la mañana y las 12 de la noche.



Mientras que los subtes funcionan desde las 5.30 a las 23.30 de lunes a viernes, los sábados desde las 6 hasta la medianoche y los domingos y feriados, entre las 8 y las 22.