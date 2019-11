Mercurio se puede ver desde la Tierra en un "inusual evento cósmico", destacó la NASA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mercurio se puede ver hoy desde la Tierra "como un pequeño punto negro que se desliza por la cara del Sol", lo que representa "un inusual evento cósmico" que se puede observar en tiempo real hasta las 15 (hora argentina) desde la web de la NASA, destacó hoy la agencia espacial, pero aclaró a las personas que "no deben mirar directamente al Sol".



"¿Estás siguiendo el tránsito de Mercurio? Estamos ofreciendo imágenes de este infrecuente evento cósmico en tiempo casi real en nuestra web, gracias a nuestro Observatorio de Dinámica Solar: https://mercurytransit.gsfc.nasa.gov/2019/", publicó hoy la NASA en su cuenta de Twitter.



Lo que ocurre es lo "que llamamos un tránsito, el cual se da cuando Mercurio se alinea justo entre el Sol y la Tierra", agregó la agencia espacial y mencionó que este suceso no se volverá a repetir "hasta el 2032" (y en los Estados Unidos, hasta el año 2049).



El tránsito de Mercurio se podía observar desde esta mañana hasta las 15 (hora argentina) y "casi en tiempo real" en la web https://mercurytransit.gsfc.nasa.gov/2019/



En tanto que la agencia espacial remarcó que si las personas quieren observar el tránsito de Mercurio desde el suelo, deben tener en cuenta "que nunca es seguro mirar directamente al Sol".



"Incluso con gafas de eclipse solar, Mercurio es demasiado pequeño para ser observado fácilmente a simple vista", sostuvo la NASA, por lo que recomendó que los "clubes de astronomía local" podrían proporcionar la oportunidad de ver el tránsito "utilizando telescopios solares especializados y adecuadamente filtrados".



Además recordó a las personas "que no pueden usar un telescopio regular o binoculares combinados solo con anteojos solares".



Los tránsitos de Mercurio ocurren unas trece veces por siglo y aunque Mercurio tarda solo unos 88 días en girar alrededor del Sol, su órbita está inclinada, por lo que es relativamente infrecuente que el Sol, Mercurio y la Tierra se alineen perfectamente, describió.



El satélite Observatorio de Dinámica Solar de la NASA vigila constantemente al Sol desde su posición en órbita alrededor de la Tierra para monitorear y estudiar los cambios de este astro.